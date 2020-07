Půjčka na dluhy je často poslední záchranou, jenomže půjčí nám někdo?

Každý máme pravidelná měsíční vydání na nájem, energie, na školkovné a stravu pro dítě ve školce či škole, nemluvě o nákladech na stravu pro rodinu, ale i nutné cestovní náklady. Pokud přijdeme o práci, což je v dnešní nepříznivé ekonomické situace snadno možné, dostáváme se do finančních potíží a mnohdy se stáváme dlužníky doslova ze dne na den. Ne každý máme příjem, který nám umožňuje dělat si finanční rezervy. Ty navíc možná stačí na nenadálá vydání, jakými jsou třeba oprava pračky či automobilu, ale rozhodně ne na vykrytí výpadku našich příjmů.

Nesplácení hypotéky nás připraví o střechu nad hlavou, nezaplacení elektřiny způsobí blackout v naší domácnosti a jen stěží lze bez proudu fungovat, když máme na elektřinu vlastně vše. Mnohdy i čerpadlo na vodu. Jsme bez práce, někdy již zadluženi nějakou tou půjčkou, stále nesmíme zapomínat ani na více než 400 000 českých občanů v exekuci (a další v oddlužení), a valí se na nás další finanční pohroma. Co s tím?

Když se k nám banka otočí zády

Dokud jsme bezproblémovým klientem s pěknými a pravidelnými příjmy, jdou se banky o nás doslova potrhat. Horší už to je ve chvíli, kdy máme nějaký ten škraloup – obvykle v rejstřících, nebo nejsme zrovna tabulkově preferovaná cílová skupina. Jsme na mateřské, na rodičovské, nezaměstnaní, rozvedenou matkou, či dokonce důchodcem. To už pak dostáváme jedno zamítavé stanovisko na půjčku za druhým, nebo se výrazně zhoršují podmínky, za kterých nám je banka ochotna půjčit. Jsme-li v exekuci, nezaměstnaní, tzv. předluženi, to už se s námi nebaví v bankách téměř nikdo. A co teď?

Rady typu neřešit půjčku půjčkou nejsou vždy na místě

Určitě je lepší snažit se nejdříve domluvit na odkladu splátek bez sankcí, pozdějším zaplacení nájmu či rozdělení ročního nedoplatku za elektřinu na měsíční splátky. Ne každý vám však vyhoví a obvykle se setkáme s odmítavým postojem. Když již máme na krku exekuci a exekutoři si brousí zuby na náš majetek, jako je ­ auto, které potřebujeme pro podnikání, na naši střechu nad hlavou, ale i na běžné vybavení domácnosti, bez kterého se vrátíme do doby kamenné, je lepší problém vyřešit, byť půjčkou na dluhy. Nemusí být zas tak špatným řešením, když si vybereme takovou, která není předražená a umí nám vyjít vstříc i v případech, kdy na tom nejsme finančně nejlépe. Třeba možností odložení splátek.

V podobných situacích rozhodně nejsou vhodné minipůjčky na měsíc, s vysokými úroky, sankcemi či s poplatky za vyřízení. To jsou přesně ty, kvůli kterým se dostáváme do dluhových pastí. Seriózní půjčka na dluhy je obvykle nebankovní, ale může být férová, rychlá a proklientsky orientovaná.

Na webových stránkách DSCredit.cz můžete poptávat půjčku i pro lidi v exekuci

Půjčka pro dlužníky s exekucí a současně se seriózními podmínkami dnes už není nereálnou. Je jasné, že i lidi s problematickou historií potřebuji finanční produkty v podobě půjček, a je fajn, že je všichni neignorují. Nejčastěji žádanou půjčkou s exekucí je půjčka pro dlužníky na ruku. Protože u nás lidé v exekuci „nevládnou“ ani svým účtem, což je velký problém. Tuto půjčku lze získat i přímo na vyplacení exekuce, je bez zástavy, bez ručení, získáváte ji ihned, a pokud potřebujete, tak hotově.

Výše půjčky na dluhy, ale i další potřeby v nouzi, při ztrátě zaměstnání či jiných nenadálých vydáních, je od 10 000 do 100 000 Kč. Vidíte tedy, že jde o půjčku, která je dostatečně vysoká i pro řešení větších finančních problémů. Pojďte své problémy vyřešit dříve, než se stanou neřešitelnými. Půjčka na dluhy má splatnost až 84 měsíců. Splátky si lze v případě pracovní neschopnosti či finanční tísně odložit až na 4 měsíce. Potřebujete pomoci v nouzi slušnou půjčkou? A zajímá vás půjčka ihned? Požádejte o ni a už do 5 minut budete vědět, jestli si můžete půjčit.