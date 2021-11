Půjčka bez papírování a návštěvy pobočky? Jde to

Uvažujete o půjčce, ale od podání žádosti vás odrazuje představa zdlouhavého papírování a nutná návštěva pobočky? Není se čemu divit. V dnešní době ji ale lze získat i on-line z pohodlí domova. Například o mPůjčku Plus od mBank můžete požádat v mobilní aplikaci, internetovém bankovnictví nebo přímo na webu banky. Finance můžete tímto způsobem od mBank získat na malé i velké věci – od 10 000 nově až do 1 000 000 Kč na cokoliv. Úvěr si ale samozřejmě můžete sjednat i na pobočce a pro ty, kdo se nechtějí zdržovat její návštěvou, je tu mLinka. Jejím prostřednictvím se spojíte se specialistou na osobní půjčky, se kterým vše vyřídíte, a to nejlépe v rámci jediného telefonátu.

A jaké dokumenty budete pro schválení potřebovat? Klienti, kteří si pravidelně zasílají příjem na běžný účet u mBank, nemusejí dokládat žádné další dokumenty, kterými by jej prokázali. V jejich případě se jedná o předschválenou nabídku, která má ještě další výhodu – peníze přistanou na účtu do 8 minut. mBank nyní zjednodušila celý proces i pro ty, kteří mají hlavní účet u České spořitelny, ČSOB, Fio banky, Moneta Money Bank nebo Komerční banky. U půjčky do 250 000 Kč totiž rovněž nemusejí nic dokládat, mBank si se souhlasem klienta příjem ověří v dané bance sama – získá přitom pouze ty informace, které potřebuje k jejímu vyřízení. Co to pro klienty znamená v praxi? O půjčku si požádají na první dobrou. Odpadne jim totiž nutnost stahovat výpisy z účtu nebo potvrzovat dokumenty od zaměstnavatele, což pro mnoho klientů znamenalo, že museli proces žádosti přerušit a vrátit se k němu teprve ve chvíli, kdy získali potřebné dokumenty. Půjčku v obou těchto případech vyřídíte on-line, aniž byste se museli zatěžovat papírováním nebo chodit na pobočku, a peníze budete mít na účtu během několika minut.

Mezi další výhody mPůjčky Plus od mBank patří, že otevření a vedení úvěrového účtu, mimořádné splátky i předčasné splacení jsou zdarma. Určitě vás také potěší, že se sjednává na 12 až 96 měsíců, přičemž dobu splácení si nastavíte sami podle potřeby. Přizpůsobit si můžete i sumu, kterou budete bance každý měsíc posílat, případně také den splátky.

Bezúročná půjčka není sci-fi

Bezúročná půjčka možná zní jako sci-fi, s mBank je to ale realita. Banka totiž nabízí těm, kteří si u ní ještě nikdy nepůjčili, úvěr s nulovou úrokovou sazbou až do výše 40 000 Kč. Sjednat si ho lze až na 24 měsíců. Lidé zaplatí pouze poplatek 2 % z půjčené částky.

Chcete mít jistotu, že budete schopni splácet i v případě nemoci či ztráty zaměstnání? Pojistěte se

Když onemocníte nebo ztratíte zaměstnání, snadno se může stát, že nebudete mít dostatečné prostředky na splátky. U mBank si můžete schopnost splácet pojistit. „Díky tomuto pojištění budete mít jistotu, že nevystavíte sebe ani svou rodinu finanční zátěži vyplývající ze závazku splácet poskytnutou půjčku. Pojištění vyřídíte snadno přímo při žádosti o konsolidaci nebo kdykoliv v průběhu trvání půjčky. Být zodpovědný a snažit se předcházet nepříjemným situacím, je důležité,“ vysvětluje Petr Král, produktový manažer spotřebitelských úvěrů mBank.

Pokud se totiž pojistíte, mBank za vás v případě nemoci či ztráty zaměstnání zaplatí jednu měsíční splátku a k tomu vám pošle peníze ve výši měsíční splátky na pokrytí výpadku příjmů.

