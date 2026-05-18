Průzkum potvrdil, že v ČR pravidelně třídí odpady 75 % obyvatel

V České republice funguje systém třídění a recyklace odpadů na spolupráci průmyslu, obcí a měst a Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, která celý systém provozuje. Je financován z poplatků, které platí do Systému EKO-KOM firmy uvádějící na trh v ČR balené zboží (aktuálně je jich zapojeno 21 494). Nejen díky nastavení, ale i díky vysoké účasti obyvatel na třídění, patří tuzemský systém k těm nejlepší v Evropě. Své odpady pravidelně třídí 75 % obyvatel ČR. Další 2 % dotázaných pak připustilo, že s tříděním v budoucnu velmi pravděpodobně začne. Od roku 1999, kdy se v ČR třídění odpadů pomalu rozjíždělo, se podíl obyvatel třídících odpad zvýšil zhruba o třetinu.
Největší třídičskou základnou se loni mohly pochlubit kraje Vysočina, Zlínský a Středočeský. Naopak nejnižší podíl třídičů byl v roce 2025 v Královéhradeckém, Plzeňském a Ústeckém kraji.
Mezi třídiči převažují především lidé s vysokoškolským diplomem nebo středoškolským vzděláním s maturitou. 78 % z nich žije ve vlastní nemovitosti, nejčastěji v rodinném domě se zahradou a mají vlastní popelnice na tříděný odpad. 9 z 10 třídičů pak třídí průběžně, aby se jim odpad doma zbytečně nehromadil. Dvě třetiny třídičů třídí veškerý odpad, který lze vytřídit.
S barevnými kontejnery na tříděný odpad je ve své obci spokojeno 82 % třídičů, většina lidí odnáší tříděný odpad do stále stejných kontejnerů, zhruba 15 % třídičů kontejnerová hnízda střídá. K nejbližším nádobám to lidé mají ze svých domovů v průměru 92 metrů. Jak ale v průzkumu přiznali, s tříděným odpadem by byli ochotni ujít klidně i 140 metrů.
Doma je pro většinu lidí třídění odpadu už samozřejmostí, potenciál pro zlepšení ale průzkum ukázal v třídění mimo domov. V práci odpady loni separovalo 62 % a venku při procházce, sportu nebo výletě v přírodě doneslo vzniklý odpad do barevných kontejnerů 54 % třídičů. Naproti tomu jsou oblasti, kde lidem možnost třídit odpad chybí. Nejčastěji si v tomto smyslu stěžují zejména na kempy, sportovní události, odpočívadla u dálnice nebo festivaly a další akce pod širým nebem.
Na tyto rezervy se proto zaměřuje se svými projekty i EKO-KOM – v minulé roce spustil například program pro podporu třídění na sportovištích nebo podpořil tuto aktivitu v rámci běžeckého seriálu Běhej lesy. Dlouhodobě umožňuje třídit odpady také návštěvníkům Čistých festivalů, lyžařům ve vybraných skiareálech nebo návštěvníkům v horských střediscích, a to nejen v hlavní sezóně.
Třídění odpadu je prvním a nejdůležitějším krokem k úspěšné recyklaci. Odpady z barevných kontejnerů putují na třídicí linku, kde jsou dotříděny a upraveny na druhotnou surovinu pro recyklační průmysl. Zároveň s nimi, ale vznikají i složky odpadů, které nelze zatím recyklovat. Ty se pak v lepších případech využívají na výrobu certifikovaných alternativních paliv nahrazujících fosilní zdroje nebo jsou využity energeticky, v horším případě jsou uloženy na skládku.