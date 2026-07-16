Průvodce investováním do bitcoinů: Jak snadno nashromáždit bitcoiny

16. července 2026 se cena bitcoinu pohybovala kolem 64 728 USD, což představuje nárůst o více než 12 % oproti minimu 57 748 USD zaznamenanému 30. června. Denní objem obchodů s bitcoinovými ETF na spotovém trhu přesáhl 180 milionů USD. Institucionální investoři se vracejí na trh s bitcoiny. Zároveň Japonsko překlasifikovalo kryptoměny na finanční aktiva. Makroekonomické prostředí na trhu s bitcoiny se zlepšuje.
Trh s bitcoiny se zotavuje – většina lidí však stále neví, jak do něj vstoupit
I přes oživení tržního prostředí většina lidí, kteří chtějí investovat do bitcoinu, stále neví, jak ho získat. Existují dvě možnosti: přímý nákup a vlastní těžba bitcoinů. Přímý nákup znamená vsadit na to, že dnešní cena je vhodným vstupním bodem. Vlastní těžba naopak vyžaduje nákup drahého hardwaru, levnou elektřinu a odborné technické znalosti. Ani jedna z těchto možností není pro běžného investora příliš ideální.
Při přímém nákupu bitcoinů vyvstává otázka: kdy je koupit? I pro profesionální správce fondů je obtížné přesně odhadnout správný okamžik na trhu. Problémy spojené s tradiční těžbou bitcoinů: nutnost pořídit drahé ASIC těžební stroje, hradit náklady na elektřinu a zajistit odbornou technickou údržbu. Existuje vzhledem k těmto problémům nějaká alternativa, která by umožnila hromadit bitcoiny při nižším riziku?
Skutečnou alternativou pro rok 2026 je – cloudový mining ASDeFi, díky kterému můžete hromadit bitcoiny, aniž byste museli kupovat jakýkoli hardware.
Co je to cloudové těžba kryptoměn?
Cloudové těžby řeší problém s hardwarem tím, že si pronajímají výpočetní výkon ve specializovaných datových centrech. Není třeba kupovat ani udržovat fyzické stroje; stačí si pronajmout výpočetní výkon, který provozuje a udržuje platforma, a získat tak podíl na odměnách z těžby generovaných tímto výkonem, čímž se odstraňuje většina překážek bránících běžným lidem v účasti na těžbě.
Je cloudové těžení ASDeFi bezpečné a legální?
ASDeFi je společnost zabývající se investicemi do kryptoměn, která byla založena v roce 2020 a má sídlo ve Velké Británii. Podléhá dohledu britského Úřadu pro finanční chování (FCA) a zaměřuje se na oblasti jako těžba pomocí ASIC a blockchainová technologie. K ochraně uživatelských dat využívá šifrovací technologii EV SSL a investorům poskytuje služby zaměřené na zhodnocení kryptoměn s právními zárukami.
Jak se zapojit do cloudového těžby ASDeFi?
1. Navštivte oficiální webové stránky a dokončete registraci:
Zaregistrujte se hned a získejte zdarma 15 USD na vyzkoušení těžby, které můžete použít na nákup těžebních kontraktů a každý den získat výnos 0,6 USD z těchto kontraktů.
2. Dokončení nastavení účtu
Přihlaste se do svého osobního účtu, vložte kryptoměnu a propojte přijímací adresu své digitální peněženky. Podporováno je více než deset hlavních kryptoměn včetně BTC, ETH, XRP, DOGE a SOL.
3. Smlouva o pronájmu výpočetního výkonu
Přejděte na stránku smluv a zdarma si zakupte smlouvu za 15 USD. Dále si podle svého rozpočtu a investičního plánu pronajměte odpovídající smlouvu o výpočetním výkonu.
Příklad smlouvy:
|Typ smlouvy
|Částka investice
|Doba trvání
|Denní výnos
|Celkový výnos
|Denní přihlašovací smlouva
|15 USD
|1 den
|0,6 USD
|15,6 USD
|Zkušební smlouva pro nové uživatele
|100 USD
|2 dny
|4 USD
|108 USD
|Základní výpočetní smlouva
|500 USD
|5 dní
|6,07 USD
|533,50 USD
|Základní výpočetní smlouva
|3 200 USD
|15 dní
|47,04 USD
|3 905,60 USD
|Stabilní výpočetní smlouva
|10 000 USD
|25 dní
|155 USD
|13 875,00 USD
|Stabilní výpočetní smlouva
|20000 USD
|30 dní
|370 USD
|31 110 USD
Závěr
Cena bitcoinu se v červenci 2026 vrátila nad hranici 64 700 USD, což nám připomíná, že investoři, kteří postupně navyšují své pozice, obvykle dosahují vyšších výnosů než ti, kteří se snaží načasovat vstup na trh. Přesně to nabízí služba cloudové těžby společnosti ASDeFi – umožňuje postupně navyšovat pozici v bitcoinech, aniž byste museli nakupovat hardware, mít odborné znalosti nebo vsadit všechny své prostředky na denní výkyvy cen. Nezbohatnete díky ní přes noc. Umožní vám však začít s minimálními vstupními náklady a dosáhnout stabilního, automatizovaného navyšování pozice v bitcoinech.
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📧E-mail: info@asdefi.com