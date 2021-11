Proč jsou zrovna Teplice průkopníkem v třídění kuchyňského odpadu?

Jak to v Teplicích funguje?

Více než 300 domácností ze sedmi vytipovaných bytových domů třídí odpad, který vyprodukují v kuchyni. Zapojily se do pilotního projektu, který má ukázat, jak lze takový materiál znovu využít a zároveň snížit množství odpadu vyváženého na skládku. „Občané v domácnostech třídí zbytky z kuchyně, tedy nejen nepoužitelné části rostlin, ale i vařená jídla a zbytky živočišných produktů. Dávají je do perforovaných košíků s kompostovatelnými sáčky. Ty pak následně vyhazují do společných odvětrávaných nádob, které se sváží jednou týdně,“ vysvětluje Robin Dufek, ředitel společnosti JRK, která pilotní projekt pro Teplice navrhla i realizuje, a dodává: „Tyto odpady na sběrném místě nejdřív projdou takzvanou hygienizací, a pak se za několik týdnů přetvoří na kvalitní kompost.“

Co se od počátku dubna, kdy byl projekt spuštěn, v Teplicích podařilo:

proběhlo 28 svozů kuchyňského odpadu

vysbíralo se téměř devět tun tohoto odpadu

odpad putoval na místní kompostárnu – nebudetak ležet na skládce a vypouštět metan do ovzduší

z odpadu se postupně stává kvalitní hnojivo

Bez občanů by to nešlo

Základem úspěchu je vstřícný přístup obyvatel Teplic, kteří odpad důkladně třídí. Díky jejich úsilí je tak odpadové hospodářství města výrazně ekologičtější a má pozitivní dopad i na rozpočet města. To tak ušetří. Při současném tempu třídění klesne za rok průměrná produkce směsného komunálního odpadu na občana o více než třicet kilogramů! Vzhledem k úspěchu projektu dojde v Teplicích v příštím roce k jeho rozšíření. Zapojí se do něj dalších 700 domácností. Celkem tak od dubna 2022 bude kuchyňský odpad třídit více než tisíc domácností a necelé dva tisíce občanů. Na rozšíření projektu se bude s Teplicemi finančně podílet i Ústecký kraj, který na projekt poskytne peníze z dotačního programu pro zlepšování odpadového hospodářství měst a obcí Ústeckého kraje.

Komplexní partnerství

Teplicím je při realizaci a návrhu pilotního projektu komplexním partnerem společnost JRK Česká republika. Jde o firmu, která nabízí nápaditá řešení, jak zlepšit nakládání s odpady. Má tři hlavní poslání: zvýšení míry třídění, předcházení vzniku odpadu a snížení množství směsného komunálního odpadu. Aby toho dosáhla, tak nabízí řešení na míru pro každou obec. Více na www.meneodpadu.cz