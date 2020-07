Proč je studium MBA správnou volbou pro rok 2020?

Jak se tedy můžete co nejlépe připravit a zvýšit svou konkurenceschopnost? Odpovědí může být manažerské studium MBA.

V posledních několika letech se v byznysových kruzích studium MBA (Master of Business Administration) skloňuje poměrně často. Tento program založený na profesním vzdělání se zaměřuje na manažerské dovednosti a jejich následné praktické použití. V oblasti obchodu je tak program MBA často mnohem efektivnější vzdělávací cestou než klasické vysoké školy.

Program MBA na Cambridge Business School je užitečný pro každého

Pro koho je program MBA určený? Může to znít jako klišé – ale pro kohokoli, kdo se chce vzdělávat chytře a efektivně. Ať už jste manažer, podnikatel, profesionál na volné noze nebo prostě jen chcete být v obraze, co se ekonomických otázek týče.

Kde se ale přihlásit ke studiu? Cambridge Business School najdete v Praze 1 a patří mezi nejrespektovanější instituce svého druhu. A není divu – její programy jsou speciálně uzpůsobeny i pro studenty, kteří nemají volného času nazbyt. Osobně se ve škole setkáte jen čtyřikrát do roka, a to výhradně o víkendu, aby vám škola nezasahovala do pracovního týdne.

Cambridge Business School za léta svého působení už obdržela celou řadu prestižních ocenění a je držitelem těch nejzásadnějších akreditací v oboru.

Dnes nabízí široké spektrum MBA programů. Přednáší zde výhradně ti nejvyhledávanější lektoři a veškerá výuka vychází z nejmodernějších výzkumů a praktických poznatků. Cambridge Business School je také členem několika mezinárodních asociací, které dohlíží na úroveň odborného vzdělávání dospělých.

Studijní programy přesně pro dnešní dobu

V rámci MBA vzdělání tady najdete celkem 14 studijních programů. Za zmínku stojí například oblíbený Management a leadership, který vás seznámí s prakticky využitelnými informacemi ze všech oblastí managementu. Skvěle se hodí pro vrcholové manažery, tento typ vědomostí ale bude v budoucnu stále užitečnější pro všechny, kteří se zabývají obchodem.

Nejnověji pak byl otevřen také MBA program Krizový management, který se zaměřuje na komplexní proces strategického plánování a řešení krizí v podnicích. Program pokrývá nejen manažerskou problematiku tohoto tématu, ale také jeho psychologické aspekty. Není třeba dodávat, že v současné době budou tyto dovednosti ceněny více než kdykoli předtím.

Zaujal vás některý z MBA studijních programů na Cambridge Business School? Přihlásit se můžete ještě dnes.