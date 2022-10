Proč dát přednost překladatelské agentuře před freelancerem

Potřeba překladatelských služeb je u různých obchodních subjektů odlišná – může to být expanze na zahraniční trh, spolupráce s mezinárodním klientem či partnerem nebo nákup výrobního stroje od zahraničního dodavatele. Důvodů je opravdu spousta a nelze spoléhat jen na vlastní jazykové znalosti či znalosti svých zaměstnanců. V určitém momentu je z profesionálního hlediska nutné využít odborníka. Má to ale být překladatelská agentura, nebo jedinec na volné noze?

Více lidí, větší flexibilita

Překladatelská agentura se již z podstaty svého pracovního poslání na překlady specializuje, tedy zaručuje zákazníkovi odbornost nabízených služeb efektivním a flexibilním způsobem. Spolupracuje s širokou škálou překladatelů s různými zaměřeními a jazykovými kombinacemi. Jsou jimi často vystudovaní experti, rodilí mluvčí či lidé s dlouholetou praxí v oboru, díky které pronikli do tajů dané oblasti. Žádný překladatel nemůže rozumět všemu, vždy se zaměřuje pouze na určitý segment – ať už je to medicína, ekonomie, IT, právo nebo humanitní vědy. Překladatelská agentura tak má díky spolupráci s překladateli z různých odvětví možnost podchytit všechny požadavky klienta a vyhovět mu v té nejvyšší možné míře kvality, a to přesně v termínu, který klient požaduje, protože je k dispozici vždy – nikdy nebude nemocná, nepojede s rodinou na dovolenou ani nepůjde do důchodu.

Kvalita na prvním místě

Jelikož na kvalitě záleží vždy a všude, je nutné, aby jazyková agentura mohla za své překladatele ručit. Proto jsou ještě před navázáním spolupráce podrobováni zkušebním testům. „V jazykové agentuře Skřivánek si překladatele pečlivě vybíráme. Před zahájením spolupráce pro nás musí vyhotovit zkušební překlad v daném oboru, který následně posoudí zkušený a již prověřený odborník. Spolupráci pak navážeme jen s těmi, kteří získají výborné hodnocení, a kvalitu jejich překladů pak i nadále sledujeme,“ dodává Petra Sendlerová, metodička pro překlad a tlumočení z jazykové agentury Skřivánek. Agentury tak mohou poskytnout mnohem komplexnější řešení i pro rozsáhlé projekty náročné na technické i odborné a personální zázemí. V rámci každé zakázky navíc zajistí kontrolu nebo korekturu překladu dalšíma očima.

Záruka bezpečnosti dat

V době nejrůznějších technologických vychytávek a pomocníků z řad umělé inteligence je ještě více než kdy jindy potřeba dbát na bezpečnost překládaných dat a způsobu nakládání s nimi. Profesionální firmy mají, na rozdíl od jednotlivců na volné noze, systémy pro překládání a práci s poskytnutými daty přesně nastavené a certifikované dle mezinárodních norem, proto je v případě volby jazykové agentury vždy snazší si mechanismy bezpečnosti dat ověřit.