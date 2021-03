Proč by učitelé neměli nutit žáky zapnout si kameru?

Zapnutá kamera může způsobit spoustu problémů. Během online výuky to platí dvojnásob. V tomto článku vám tedy ukážeme, proč by učitelé neměli své žáky nutit nechávat svoje kamery zapnuté.

Zvýšený stres a úzkost

U tabule i ten největší borec a tvrďák často roztál. Byl totiž nervózní - bál se. To samé platí i u videokonference. Pokud učitel nutí své žáky, aby si zapnuli kameru, zbytečně je tím vystavuje stresu. U studentů to totiž může vyvolat pocit, že je všichni sledují. V lepším případě to rozptýlí jejich soustředění, v horším negativně zapůsobí na jejich výsledky. Ba co víc, online porada přitom dělá obličej ještě větším, než ve skutečnosti je. To může následky ještě více prohloubit.

Zhoršená paměť a soustředění

Tento bod přímo nesouvisí s tím předchozím, má ale jistou spojitost. Lidé totiž neustále mají potřebu sledovat neverbální projevy. Webinář ale vede k tomu, že přítomní o většinu těchto signálů přijdou. Gesta rukou, pohyb nohou a podobné pohyby na kameře zkrátka nejsou vidět. Tento obličejový formát ale zúčastněné nutí k tomu, aby se více zaměřili na verbální signály a sledovali všechny, kteří jsou aktuálně zobrazeni na displeji. Studenti tak mají sklony k tzv. kontinuální částečné pozornosti, tedy rychlému přepínání mezi činnostmi. To může narušit paměť a snížit schopnost vykonávat zadanou práci.

Rozptýlení pozornosti

V domácím prostředí nemá většina studentů ani učitelů tolik prostoru jako ve škole. Doma totiž často musí vykonávat další činnosti, které snižují jejich pozornost. Může jít například o hlídání mladšího sourozence nebo vlastního dítěte. Když na ně ještě míří zapnutá kamera, mohou být pro ně tyto činnosti ztrapňující. Tento problém se přitom netýká pouze studentů, ale také učitelů. Proto je dobré mít i pro takovéto situace pochopení.