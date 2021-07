Předprodej hodinek HUAWEI WATCH 3 je tu! Kromě slevy získáte sluchátka

Do Česka přicházejí zbrusu nové chytré hodinky od Huawei. Ještě před oficiálním uvedením na trh si je můžete pořídit v předprodeji od 1. do 11. července na e-shopu Huawei i u vašich oblíbených prodejců. A to se vyplatí – kromě slevy navíc dostanete zdarma bezdrátová sluchátka Huawei FreeBuds 4i!