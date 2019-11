Použitá manipulační technika zvládne práci jako nová, a to je levnější

Investice do vysokozdvižných vozíků se pohybuje v nemalých částkách, navíc není ani jednoduché vybrat optimální řešení, jež by naplňovalo vaše představy a požadavky. Obraťte se proto na odborníka, jenž vás nákupním procesem provede a pomůže vám s výběrem jako takovým. STILL má ve svém pestrém produktovém portfoliu nejen zbrusu novou manipulační techniku, ale i použité stroje, které odvedou stejnou práci jako nové, ovšem za nižší pořizovací cenu. Pokud je něco použité, neznamená to, že je to nefunkční. Ba naopak, STILL se tím snaží vyhovět i menším společnostem s omezeným rozpočtem.

O prodej a pronájem repasované manipulační techniky se stará manažer daného oddělení Ing. David Rieger. Vyzdvihuje především výborný poměr mezi cenou a výkonem.

„Hlavní výhodou pořízení repasovaného použitého stroje je velice příznivý poměr cena – výkon. V případě pořízení repasovaného stroje z bazaru použité techniky STILL dostane zákazník stroj s prokazatelnou minulostí, pravidelně udržovaný a servisovaný u techniky STILL s použitím originálních náhradních dílů. Před dodáním novému zákazníkovi navíc repasovaný dle mezinárodně závazných standardů STILL,“ uvedl Rieger.

Použitá manipulační technika nejprve projde repasováním

Slova manažera Riegera prozrazují, že použitá manipulační technika prochází repasováním, takže k novému zákazníkovi se nedostane v takovém stavu, v jakém ji vyřadila jiná společnost. STILL rozděluje stroje hned na tři třídy, podle nichž se dá bez problému poznat technický stav při předávání. Jedná se konkrétně o třídy bronzovou, stříbrnou a zlatou.

Použitá technika zařazená do zlaté kategorie má šestiměsíční záruku a chlubí se novým lakem a také novou baterií. Zlatá označuje výbornou kondici, takže takové stroje poslouží v provozu ještě poměrně dlouho. Stejně tak se nemusíte bát, že by repasované modely nesplňovaly bezpečnostní a funkční standardy. V případě jakékoliv poruchy, která se pochopitelně může stát i u nových zařízení, je vám plně k dispozici servis společnosti STILL, jenž je složen z expertů na manipulační techniku.

Olověné akumulátory se už nepoužívají, nahradily je Li-Ion baterie

STILL migruje od olověných baterií k šetrnější alternativě. Vysokozdvižné vozíky i další manipulační technika disponuje lithium-iontovými akumulátory, které i přes stejný objem dokážou poskytnout mnohem více energie. Jen pro srovnání, olověná baterie dokáže na jeden kilogram pojmout 25 watthodin, zatímco Li-Ion baterie až 190 watthodin, což je vskutku enormní rozdíl.

Olověné baterie v sobě ukrývají i jednu hrozbu extrémně zkracující životnost. Jedná se o takzvanou sulfataci, a to je další důvod, proč STILL přechází spíše na Li-Ion baterie.

Funkčnost baterií se značně zhoršuje také při nízkých teplotách, přičemž toto pravidlo neplatí pro Li-Ion baterie, které zvládají i práci v teplotách pod bodem mrazu. I z ekologického hlediska jsou výhodnější, neboť jejich výroba a likvidace nemají takový velký dopad na životní prostředí, jako je tomu u olověných alternativ.

Do manipulační techniky nepatří jen vysokozdvižné vozíky

Vysokozdvižné vozíky jsou z manipulační techniky rozhodně nejznámější, ovšem rozdělují se ještě třeba podle pohonu na elektrické, dieselové a plynové. Potom je ještě rozdíl, jestli potřebujete vozíky skladové, vychystávací, regálové, plošinové či nízkozdvižné.

Skladové vysokozdvižné vozíky pomáhají udržovat pořádek ve skladech a zajišťují plynulou přepravu zboží či materiálu.

Vychystávací vozíky slouží k horizontálnímu vychystávání, přičemž prostor s řidičem není zvedaný, jako je tomu u vozíků regálových.

Regálové vozíky mají zvedací místo pro řidiče, takže nacházejí uplatnění nejen při vychystávání, ale i zaskladňování a vyskladňování.

Nízkozdvižné vozíky si poradí s břemenem. Zvednou ho tak, aby ho přepravily z místa na místo. Co se obsluhy týče, vybrat se dá z verze vedené ojí, s bočním sedadlem, nebo plošinou pro řidiče.

Plošinové vozíky a tahače se vyznačují flexibilním použitím. Potěší svou rychlostí a silným elektrickým pohonem.

Vysokozdvižné vozíky jsou nenahraditelnými součástmi snad každého většího skladu. Využívají se ke stohování.

Financování pro novou i použitou manipulační techniku

STILL poskytuje financování jak u nové, tak i použité manipulační techniky, a to prostřednictvím různých finančních nástrojů. Zákazník si tak může vybrat řešení, které mu vyhovuje po všech stránkách a odpovídá jeho potřebám. Jedná se konkrétně o přímý nákup, finanční leasing či operativní leasing s full servisem.

Použitá manipulační technika, kterou najdete v nabídce společnosti STILL, se dá využít za každé situace. Ušetříte peníze, ale zároveň do svého podniku pořídíte vskutku kvalitní stroje, jež vám po několika týdnech nevypoví službu. Po celou dobu máte zajištěný servis, jenž vám pomůže vyřešit problémy spojené s provozem manipulační techniky.

I k této situaci se sám manažer vyjádřil, a to slovy: „Ve většině případů dokážeme uspokojit potřeby zákazníků použitým repasovaným strojem. V naší nabídce máme navíc také velké množství téměř nových strojů s minimálním nájezdem.“

STILL dodává svou techniku do celého světa, stejně tak poskytuje i promyšlené intralogistické řešení přímo na míru klientovi.