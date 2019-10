Poslední říjnový víkend se slaví Mezinárodní víkend slivovice

„Tento pravděpodobně nejlepší víkend v roce se těší velké oblibě. Což ale není nic překvapivého,“ říká s úsměvem Václav Šitner, předseda Unie destilaterů.

Do oslav MVS se postupně zapojí 200 partnerských hospod v celém Česku. „Tématem letošního ročníku Mezinárodního víkendu slivovice by klidně mohlo být hnutí za pomalejší a skutečný život bez ustavičného kontrolování telefonu. Mobily do hospody zkrátka nepatří. Kvalitní slivovice potřebuje svůj čas a pomalé zrání a stejně tak by se měla i vychutnávat. Pití slivovice má být oslavou okamžiku a poctivé práce destilaterů,“ vysvětluje Václav Šitner, předseda Unie destilatérů.

„Slivovice si zaslouží, aby byla vnímána, respektována a konzumována. Je součástí naší tradice a naší DNA. Pijte ji a buďte zdrávi,“ odkazuje Martin Žufánek z rodinné palírny Žufánek.

Mezinárodní víkend slivovice můžete oslavit ve všech hospodách, které mají v nabídce kvalitní slivovici. Přehled partnerských hospod najdete spolu s dalšími informacemi na stránce www.makro.cz/vikend-slivovice.

V každé partnerské hospodě, ve které se bude MVS oslavovat, dostanete k panáku slivovice stírací los a můžete vyhrát jednu z našich offline cen. Ta vám připomene staré dobré časy bez internetu. Odpoutejte se od svých mobilů a bavte se u dalšího panáku zdarma nebo si zahrajte karty z naší slivovicové limitované edice. A protože největším symbolem pomalého offline světa je zasílání dopisů, můžete svým známým zaslat pozdrav z hospody v podobě klasické pohlednice. Poštou dorazí sice až za pár dní, ale v tom je přeci to kouzlo.

Takový je offline život, kam se hrabe selfie

Pravidla etikety pro MVS: Smartphony a hodinky nechte doma, ke komunikaci použijte vlastní ústa. Přineste si dobrou náladu. Ale všeho s mírou.

Mezinárodní víkend slivovice tento rok podporují: Agnes, Baron Hildprandt, Bartida, Blatenská, Fleret, Frux, Golem, Kleiner, L´or, Palírna u Zeleného stromu, Radlík, Rudolf Jelínek, Zubří a Žufánek.