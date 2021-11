Cílem preventivní kampaně je upozornit především seniory na aktuální nebezpečí a rizika, která jim hrozí. Informace jsou směrem k seniorům šířeny různými způsoby. V první řadě je součástí projektu jednoduchá brožurka, která provede seniory nejčastějšími triky podvodníků a jinými rizikovými situacemi. Sešit s radami mohou senioři získat přímo z rukou policejních preventistů při různých preventivních besedách a přednáškách nebo na různých místech, která starší lidé obvykle navštěvují. Od října jsou navíc témata zpracovaná v informační brožuře každý týden prezentována podrobněji na webových stránkách Policie České republiky www.policie.cz.

Každý týden je zde představeno protiprávní jednání typicky zaměřené na seniory pro jejich zranitelnost, se kterým se policisté při své práci často setkávají. U každého tématu je popsán častý modus operandi a nechybí rady, jak takovým situacím předcházet a v horším případě co dělat, pokud se senior stane obětí takového jednání. Informace jsou doplněny tematickými audio nebo video spoty, které jsou pro všechny volně dostupné na oficiálním youtube kanálu Policie ČR. Senioři jako zvlášť zranitelné oběti mají z hlediska policejní práce svá specifika. Důvodem útoku proti nim bývá právě jejich zranitelnost a důvěřivost. Rizikové je pro ně nejen prostředí venku nebo to virtuální, nebezpečí na ně může číhat i v prostředí jejich domova. To bývá zákeřnější v tom, že útoky v různé podobě přicházejí od blízké osoby.

Projekt „Pomáháme seniorům, chráníme seniory“ si proto klade za cíl upozornit na nejčastější rizika a pomoci s řešením nebezpečných situací. Klíčovými tématy jsou proto jednání ve zkratce pojmenovaná jako „příběh vnuk“ nebo „služby“, ale také příběh bankovního úředníka, který slibuje ochránit vaše peníze, snahy o vylákání citlivých údajů a přístupových hesel, nabízení výhodných nákupů zboží od podvodných prodejců, zneužití solidarity a pomoci v rámci mezilidských vtahů, útoky za zavřenými dveřmi nebo podvodné veřejné sbírky.