Podnikatelé i OSVČ brzy zjistí, že potřebují komplexní účetní program

Skvělou volbou je ekonomický software AdmWin, který je za dobrou cenu a není to jen další účetní program. Jedná se o užitečný nástroj pro zpřehlednění vlastní podnikatelské činnosti, vystavování dokladů a urychlení práce.

Při vystavování faktur vám činnost usnadní možnost nastavení jednotlivých částí textu nebo ceníku prací a služeb.

Neustálý přehled o vašem skladě

Jednoduché je i založení skladové karty – postačí zadat její číslo a název, ostatní údaje se do ní následně automaticky doplní vybráním ze seznamu přímo při záznamu dokladu o nákupu, prodeji nebo spotřebě. Seznamy skladových karet se pak využívají při záznamu objednávek zákazníků. Ze všech těchto požadavků máte okamžitý přehled, kolik čeho máte a co je nutné doobjednat, popřípadě si nechat automaticky vystavit objednávky pro dodavatele.

Objednávání z kdykoliv dostupného vyhodnocení je mnohem efektivnější než s tužkou a papírem obíhat regály a neustále tak dělat inventuru. Příjem na sklad dle evidované objednávky se stane již jen kontrolou dodaného a nejsou zapotřebí další zápisy o příjmu. Vždy také víte, co máte splněné vůči zákazníkům, co chybí nebo na co čekáte od dodavatelů.

Účetní program AdmWin usnadňuje také práci daňových poradců. Pokud vedle úhrad faktur zaznamenáte i ostatní příjmy a výdaje včetně DPH, je vedle celkové ziskovosti ihned známo, jaká je vaše odvodová povinnost nebo vratka DPH a současně v daňové evidenci máte i vypočtenou daň z příjmu a přehledy pro zdravotní a sociální pojištění. Pro získání těchto údajů tak nemusíte provádět složité účetní závěrky.

Na konci roku všechny tyto doklady a jejich soupisy můžete jednoduše předat své účetní či daňovému poradci, nebo si sami doplnit případné odpisy a v předběžném výpočtu daně z příjmu zohlednit využitelné odpočty a slevy na dani. Program si sám hlídá zásady podvojnosti, stejně tak sestavení konečné výsledovky a rozvahy.

Myslí za vás

Účetní program AdmWin je tedy intuitivní a velká provázanost mezi jeho jednotlivými evidencemi vám urychlí administrativu a přinese hodně informací. Zabrání také chybám vznikajícím z přepisů a sníží objem toho, na co jinak musíte neustále myslet sami.

Účetní program AdmWin se navíc vyznačuje už ve svém standardním provedení velkou výbavou pro zpracování zakázek. Využíván je tak nejen v obchodě a pro vedení účetnictví pro OSVČ, ale také většími firmami v oboru stavebnictví, instalačních prací, služeb a nejrůznějšími opravnami. Autoservisy si oblíbily jeho speciální nadstavbu, díky které mají přehled o údajích o vozidle, jeho stavu v čase, prováděných údržbách i opravách, ale i evidenci uskladněných pneumatik.

AdmWin –levný účetní program, který toho hodně umí

Ekonomický software AdmWin je vyvíjen od roku 1990 a v současné době jej v České republice využívá více než 2200 uživatelů. Součástí je EET – elektronická evidence tržeb, takže při připojení k internetu není zapotřebí žádného dalšího zařízení.

Více informací najdete na www.admwin.cz.