Podnikání - jak si zařídit vlastní obchod

Komerční sdělení 7:00 , aktualizováno 7:00 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Přemýšlíte už delší dobu, že byste se rádi postavili na vlastní nohy? Pohráváte si s myšlenkou mít vlastní obchod? Než se pustíte do zařizování, zamyslete se nad tím, jak by měl obchod vypadat, co v něm budete prodávat a co všechno budete potřebovat k jeho zařízení.