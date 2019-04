Plavba na výletní lodi: vybrat si tu správnou je kumšt

1. Rozhodněte se pro destinaci

Nabídka zaoceánských plaveb je bohatá a výletní společnosti dnes svoje plavidla vysílají do všech světových stran i těch nejvzdálenějších končin. Na itinerářích se objevuje všech sedm kontinentů se stovkami jednotlivých přístavů ve všech zemích světa. Kam se letos chcete podívat? Bude to oblíbená klasika nebo něco o trochu vzdálenějšího a třeba i exotičtějšího? Právě výletní lodě jsou tím ideálním dopravním prostředkem pro průzkum destinací, které by v případě „klasické“ dovolené na souši mohly být už třeba trochu moc. Ať už přes den zažijete jakkoli velký kulturní šok, večer vás přivítá vaše pohodlná kajuta s horkou sprchou.

2. Ujasněte si, kdy chcete (nebo můžete) jet

Jste flexibilní a můžete vyrazit kdykoli? Skvělé. Máte rodinu a jste omezení školními prázdninami? Nevěšte hlavu. Destinací je tolik, že ať už se rozhodnete pro červen nebo prosinec, vždy se pro vás něco najde. V zimě se ohřejete třeba v Karibiku, na Havaji, Blízkém východě… nebo třeba na opačné polokouli: už jste někdy byli třeba v Jižní Americe nebo Austrálii? Příjemnější teploty v horkém létě naopak čekají třeba ve Skandinávii a potit se s největší pravděpodobností nebudete ani na plavbě podél kanadského pobřeží až na Aljašku. Chcete se vyhnout davům? Snadná pomoc: vyrazte mimo sezónu nebo na jejích okrajích.

3. Přepočítejte si peníze a zvolte si kajutu

Prázdniny na výletní lodi mohou být dostupnější, než se na první pohled zdá. Existují samozřejmě destinace levnější a dražší, hlavně velké lodě ale nabízejí celou škálu kajut od těch základních, vnitřních, po luxusní apartmá a spoustu dalších možností mezi nimi. Hlavně příbuzní a větší skupiny přátel, kteří chtějí zůstat pohromadě, by se měli porozhlédnout po speciálních rodinných apartmá nebo propojitelných kajutách: je jich omezené množství a je tedy třeba rezervovat je v dostatečném předstihu.

4. Rozhodněte se – klid, nebo nabitý program

Hladiny moří brázdí stovky lodí – od jachet pro pár desítek pasažérů po plovoucí města s kapacitou tisíců lidí. Toužíte-li po intimní atmosféře a osobním přístupu, sáhněte po těch menších, smiřte se ale s omezeným programem na palubě. Vidíte-li se už teď řádit v bazénu s umělým vlnobitím, závodit na motokárách nebo relaxovat u luxusních procedur v moderních lázních, zvolte prázdniny na lodi větší.

Než si zarezervujete první plavbu lodí, která vám padne do oka, vyplatí se promyslet si pár věcí. Že se v tom trochu topíte? Nevadí, my v PTTOURS máme jasno a rádi vám s výběrem vašich ideálních prázdnin na lodi pomůžeme.