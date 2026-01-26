Petrovické zlato: Když se poctivé pivo zrodí ze srdce Rakovnicka

Petrovický pivovar u Rakovníka, domov značky Petrovické zlato, je důkazem, že tradice českého pivovarnictví může žít i v moderní době – s úctou ke kořenům a s vášní pro kvalitu.
Za vznikem pivovaru stojí myšlenka vrátit do kraje poctivé pivo, vařené srdcem, nikoliv průmyslovými stroji. Petrovické zlato se zrodilo v roce 2023 v krásném prostředí zámeckého areálu v Petrovicích u Rakovníka, kde si našlo ideální domov. V každé várce se zde spojuje čistá voda z křivoklátské oblasti, vybrané české slady a voňavý chmel z tradičních chmelařských oblastí.
Pivovar sází na kvalitu a jednoduchost – žádné zkratky, žádná chemie, žádné kompromisy. Vše se děje v menším objemu, s maximální kontrolou nad procesem, aby každá sklenice nabízela chuť, kterou si lidé spojují s poctivým řemeslem. „Naše pivo má mít duši,“ říká sládek pivovaru, „a duši má jen to, co vzniká s láskou a trpělivostí.“
Vlajkovou lodí je světlý ležák 11°, zlatavý, s jemně sladovou vůní a vyváženou hořkostí, která zůstává na jazyku právě tak akorát. Tento ležák je výsledkem klasického postupu – dvourmutového vaření, dlouhého ležení a pečlivého zrání. V nabídce nechybí ani další varianty, desítka pro lehčí osvěžení a dvanáctka pro ty, kteří hledají plnější chuť a výraznější tělo. Každé pivo z Petrovic má svůj osobitý charakter, ale všechny spojuje jedna věc – čistota a poctivost.
Pivovar si rychle získává oblibu nejen mezi místními, ale i mezi návštěvníky Rakovnicka, kteří hledají autentické zážitky mimo velké značky. Petrovické zlato se objevuje na regionálních akcích, v hospůdkách i na slavnostech, kde láká nejen chutí, ale i příběhem. Protože Petrovické pivo není jen o chuti – je o atmosféře místa, o lidech, kteří ho vaří, i o komunitě, která ho pije.
Návštěvníci mohou do Petrovic zavítat osobně, ochutnat čerstvé pivo přímo v místě jeho zrodu a nahlédnout pod pokličku výroby. Areál nabízí příjemné prostředí k posezení, kde se snoubí historie zámeckého dvora s moderním pojetím minipivovaru. Cílem tvůrců není růst za každou cenu, ale zůstat věrní tradici a kvalitě, kterou si zákazníci spojují s českým pivem po generace.
Petrovické zlato tak není jen název – je to symbol poctivého řemesla, české hrdosti a radosti z dobře odvedené práce. Každý doušek připomíná, že i v době průmyslové výroby má ruční práce stále své místo.
Ať už jste z Rakovníka, Prahy nebo z druhého konce republiky, jedno je jisté: až jednou ochutnáte Petrovické zlato, poznáte, že opravdové pivo se pozná podle srdce, které do něj jeho tvůrci vložili.
