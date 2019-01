Pět důvodů, proč si zřídit virtuální kancelář

Virtuální kancelář představuje levnou alternativu k fyzickým kancelářským prostorům, ale co si pod tím představit? Jaké služby zahrnuje? Jak to je potom s korespondencí, která na adresu přichází?

Pokud si objednáte virtuální kancelář, zaplatíte za ni pár set korun měsíčně, a přitom získáte atraktivní sídlo firmy, a nejen to.

1. Snížíte měsíční náklady

Projděte si nabídky realitních kanceláří. Zjistíte, že i na méně zajímavých adresách vás malá kancelář o pár metrech čtverečních vyjde na několik tisíc korun měsíčně. Jestliže však v kanceláři ani pracovat nebudete, peníze v podstatě vyhazujete z okna, jak se lidově říká. Pokud tedy hledáte způsob, jak minimalizovat náklady na podnikání, virtuální kancelář je jednou z cest, a navíc vám přinese celou řadu dalších výhod. Pronájem vyjde v řádech stovek korun, což je určitě přijatelnější, a tak ušetřené peníze investujte raději jinam, třeba do nového materiálu či jiných pomůcek.

2. Atraktivní adresa zvyšuje vaši důvěryhodnost

Podívejte se na situaci z opačné strany. Představte si, že se máte sejít s potenciálním obchodním partnerem. Prvně si nejspíše zjistíte nějaké informace o dané firmě, například kde sídlí. Jestliže má kancelář někde na okraji malé vesnice, zřejmě ve vašich očích nebude působit důvěryhodně. Ačkoliv si to možná ani neuvědomujete, tak atraktivnost adresy se na úspěchu firmy značně podepisuje. Proč by jinak spousta firem přesouvala své sídla do Prahy? Přece jen, jako pražská firma máte mnohem více možností v podnikatelském světě, aniž byste v hlavním městě fyzicky sídlili. Šaty dělají člověk, adresa dělá úspěšnou firmu.

3. Poštovní služby jsou samozřejmostí

Specialisté poskytující virtuální kanceláře nabízí klientům také možnost odběru pošty, a potom ji přeposílají přímo na vaši adresu, případně vám ji pošlou naskenovanou e-mailem, pokud se jedná o něco důležitého. Pokud se podíváte na nabídku služeb společnosti Profi-kancelář, tak vás nadchne, že si můžete vybrat, zda chcete o zásilce ihned informovat e-mailem, abyste si ji mohli vyzvednout. Jestliže bydlíte ale daleko, nechejte si dopisy i balíky přeposlat přímo na vaši adresu, kde se fyzicky nacházíte.

4. Méně administrativní práce

V neposlední řadě vás nadchne, že vám poskytovatel virtuálního sídla ulehčí od administrativy. Požádat si můžete o telefonní linku přesměrovanou na váš telefon či k asistentce poskytovatele, která vám vzkaz zavčasu předá.

Jestliže potřebujete nějaké prostory pro setkání s klienty a obchodními partnery, nemusíte neustále vyhledávat kavárny a restaurace, protože si můžete na pár hodin vždy pronajmout zařízené prostory přímo na adrese, kde máte virtuální sídlo firmy.

5. Další služby spojené s podnikáním

Většinou poskytovatelé virtuálních sídel se snaží nabídnout komplexní služby spojené s podnikáním. Jestliže jste s byznysem teprve začali, pomůže vám daná firma například se založením s.r.o., a tak nemusíte obcházet všechny úřady a zajišťovat veškeré dokumenty. Zajistí vám také účetnictví, administrativu a marketing, abyste se nemuseli o nic starat a aby bylo vaše podnikání co nejhladší. Vy tak můžete věnovat čas a úsilí do jiných činností, třeba do získávání nových zakázek.