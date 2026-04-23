Partners Banka: Ušetřete na dovolené tisíce díky nulovým přirážkám.

Víte, kolik vás stojí poplatky na dovolené? Vezměme reálnou modelovou situaci: čtyřčlenná rodina, dva týdny u moře v Chorvatsku a celkový rozpočet 100 000 Kč. Z této částky obvykle 50 000 Kč tvoří ubytování, 20 000 Kč padne na jídlo v restauracích a zbývajících 30 000 Kč pokryje cestovní náklady, nákupy či hotovost. Zatímco platby za ubytování a stravu probíhají převážně kartou, část peněz lidé vybírají z bankomatu přímo v destinaci. I když takový součet vypadá přehledně, u běžné banky v něm nejsou vidět skryté poplatky ani kurzové přirážky.
Kde vzniká neviditelná ztráta? Zahraniční platby kartou nejsou u běžných bank zdarma – ke každé transakci si totiž přidávají kurzovou přirážku průměrně kolem 3 %. Na výpisu tuto položku neuvidíte – je totiž skrytá přímo v horším měnovém kurzu. Při útratě 90 000 Kč kartou tak lidé zaplatí přibližně 2 700 Kč navíc, k čemuž se často přidávají další stovky korun za výběry z bankomatů. Partners Banka však žádné kurzové přirážky ani poplatky za výběry v zahraničí neúčtuje, díky čemuž lze v tomto modelovém příkladu ušetřit celkem 3 100 Kč oproti běžné bance.
Největší past: DCC (Dynamic Currency Conversion)
Na mnoha místech se vás terminál při platbě kartou zeptá, v jaké měně chcete zaplatit. Vypadá to jako laskavost – ve skutečnosti jde o jednu z nejdražších pastí pro turisty. Terminál se zeptá: Zaplatit v EUR, nebo v CZK? Správná odpověď je vždy místní měna (např. EUR).
Pokud zvolíte koruny (služba DCC), kurz neurčuje banka, ale provozovatel terminálu, který si běžně přidá 5 až 10 % navíc. V tomto případě vás tato jediná chyba může stát dalších 5 000 až 10 000 Kč. Partners Banka své klienty před touto nevýhodnou konverzí aktivně chrání. Službu DCC si můžete jednoduše vypnout přímo v aplikaci – při případné špatné volbě na terminálu se pak transakce zamítne a vy ji můžete zadat znovu a správně. Stejné pravidlo platí i pro online rezervace. Ubytovací portály je lepší nastavit tak, aby si platbu strhávaly přímo v eurech, čímž se vyhnete zbytečné konverzi. Partners Banka je jediná varianta, kde ztráta na zahraniční dovolené za 100 000 Kč je skutečně nula.
Otevřít si účet v Partners Bance je rychlé a jednoduché. Účet si založíte jednoduše online pomocí bankovní identity a ihned získáte férové podmínky bez poplatků. Chcete mít své finance pod kontrolou? Navštivte www.partnersbanka.cz a zjistěte, jak snadné je začít šetřit na každé platbě v zahraničí.