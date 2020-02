Papírové dokumenty nejlépe uschovají archivační krabice

Skladovat stohy papírů je náročné i na prostor. Existují firmy, které archivaci nabízejí jako službu, jednou z možností je tedy tuto nepříjemnou povinnost nechat na jiných. Jestliže chcete doklady uchovávat sami, musíte zajistit jejich ochranu před poškozením, zničením, zneužitím, ztrátou či odcizením. Pokud by vás postihla například povodeň, museli byste nahlásit finančnímu úřadu ztrátu dokladů.

Co vám s archivací pomůže?

Pořiďte si aspoň šanony a archivační krabice. Do šanonů roztřídíte dokumenty, uchytíte je pákovým mechanismem či rozevíratelnými kroužky. Každý šanon si samozřejmě zodpovědně popište. Funkci šanonu sice nahradí i levné papírové desky, ale v šanonu se daleko lépe listuje, což oceníte, až budete něco konkrétního hledat.

Šanony poté naskládáte do krabice. Klasické papírové krabice jsou sice dobré, ovšem nejlepší jsou přímo ty určené k archivaci. Jsou dostatečně pevné, aby vydržely i deset let, a zároveň mají správné rozměry. Šanony se do nich přesně vejdou. Existují dva druhy těchto krabic:

archivační krabice na šanony s bočním otevíráním, do nichž se šanony ukládají na stojato,

archivační krabice na šanony s horním otevíráním, šanony se do nich dávají hřbetem nahoru.

V obou případech při otevření krabice hned vidíte popisy šanonů, takže se rychle orientujete.

Kam archivační krabice schovat?

Mají otvory na ruce pro snadné přenášení, můžete je tedy snadno odnést kamkoliv. Menším firmám postačí dát krabice na skříň někde v kanceláři. Ty větší mívají speciální archivační místnosti. Každopádně by mělo jít o místnost, kde není vysoká vlhkost, aby se dokumenty nepoškodily.

Daňové doklady, účetní závěrka a výroční zpráva se uchovávají 10 let. Účetní knihy, účetní doklady či inventurní soupisy 5 let. Mzdové listy a účetní záznamy pro účely důchodového pojištění dokonce 30 let. Po uplynutí této doby je na vás, abyste dokumenty zlikvidovali, nejlépe skartovali. Vyndáte je ze šanonů a krabic a ty používáte dál. Tedy aspoň když si na začátku koupíte kvalitní vybavení. Archivační krabice, jež vydrží, pořídíte například v e-shopu firmy Obaly Kredo.