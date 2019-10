Outsourcing IT služeb usnadní provoz a sníží výdaje

Náklady na zajištění bezchybného provozu IT infrastruktury jsou často značné

Aby počítače správně fungovaly, potřebují pravidelnou údržbu a kvalitní servis. O IT infrastrukturu by se měli starat odborníci s dostatečnými teoretickými i praktickými znalostmi. Často je ovšem problém ty pravé profesionály najít. IT je rozsáhlá oblast, kterou je pro jedince v podstatě nemožné komplexně obsáhnout. Proto je často třeba zaměstnat hned několik IT specialistů. Správa počítačů a sítě se tak mnohdy výrazně prodraží. Kromě vyplácení platu totiž za zaměstnance musíme odvádět zdravotní a sociální pojištění ne z hrubé, ale ze superhrubé mzdy, zajistit mu dovolenou, stravování a případně i další benefity v souladu s firemní politikou. A navíc se přese všechno můžeme ocitnout v nouzi v případě, kdy je třeba nečekaně vyřešit naléhavou situaci právě ve chvíli, kdy je náš správce firemní sítě na dovolené, onemocní nebo ošetřuje nemocného člena rodiny.

Outsourcing IT je cestou k vyšší efektivitě i ke snížení výdajů

Pokud je správa sítě a počítačů zajišťována externě, je firmě k dispozici kvalitní tým specialistů, kteří dokážou v domluvených lhůtách vyřešit i neodkladné požadavky. Jsou tak zaručeny komfortní a bezproblémový provoz sítě i komplexní správa počítačů. A navíc se výrazně sníží výdaje. Skvělé řešení a lidský přístup nabízí INSTE, která zajišťuje jak správu počítačů i firemní sítě, tak i nonstop uživatelskou podporu formou helpdesku. Postará se i o naprostou bezpečnost dat, zajistí monitoring a reporting, v případě potřeby poskytne i konzultace a školení.