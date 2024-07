Opava sází na nové byty. Jak rezidenční projekty mění tvář města?

Opava se postavila čelem výzvě udržet si své obyvatele a podporuje nové rezidenční projekty. Slibuje si od nich, že nazpět přitáhnou do města lidi. Stejně jako mnohá další města totiž čelí demografickým změnám a nedostatku moderního bydlení. Co to obnáší a čím se už může Opava pochlubit?