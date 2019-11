Online půjčka bez doložení příjmu až do výše 15 000 Kč

Půjčit si peníze potřebuje čas od času snad každý. Dnes nejsou problém ani malé půjčky, například půjčka 7 000 Kč, kterou vrátíte do jednoho měsíce. Půjčky do výplaty jsou v České republice již několik let velmi populární. Jsou velmi oblíbeným řešením finančních problémů. Majitelé těchto úvěrových společností si nestěžují na nedostatek klientů. Nejčastějším důvodem pro výplatu půjček je čekání na výplatu nebo například na poskytnutí půjčky bankou, apod.. Dalšími důvody jsou odmítnutí půjčení peněz bankou, rychlá platba peněz na váš účet nebo bankovní účet, vyřízení všech formalit prostřednictvím internetu, aniž byste opustili svůj domov, a řada dalších. Na trhu je spousta těchto krátkodobých půjček. Jak si vybrat správnou půjčku? Nalezení společnosti, která nabízí nejvýhodnější podmínky, je možné pouze díky důkladnému přezkoumání různých nabídek, jejich přehodnocení a následnému výběru na míru připravené a nejlepší nabídky z hlediska konkrétního zákazníka.



Porovnání nebankovních půjček

Nikdy si nesjednávejte půjčku do výplaty, pokud ji nemůžete vrátit včas. I pár dní zpoždění se splácením má následky ve formě dodatečné platby až 30% z výše půjčky. Je vhodné zkontrolovat, jakou výši penále má nastavená online půjčka, kterou jste si vybrali. Každý si chce vybrat společnost, která nabízí nejnižší poplatky. Ale čemu je potřeba opravdu věnovat pozornost? Náklady na půjčku nejsou jen hodnotou úroku. Zahrnují také provizi, pojištění, možné poplatky za výběr nebo tzv. domácí služby nabízené některými společnostmi. V případě rychlých půjček často všechny poplatky spadají do úrokové sazby z půjčky, která je mnohem vyšší než u běžných bank.

Jaká půjčka je nejlepší?

je zcela zdarma pro nové zákazníky

zaručuje levné prodloužení na 7, 14 nebo 30 dní v závislosti na potřebách zákazníka

poskytuje levnější poplatky za následné půjčky

dává možnost odstoupit od smlouvy bez finančních důsledků na dané období

Doporučujeme, abyste si půjčili co nejnižší částku, kterou zvládnete splácet po 30 dnech. Podmínky splácení jsou během tohoto období nejvýhodnější. Dávejte si pozor na líbivé reklamy v médiích. Nemusíte se bát první půjčky zdarma, kdy vrátíte peníze bez poplatků i úroků, kterou dnes nabízí celá řada společností. To znamená, že včasné splacení nevede k jiným úrokům, než je částka rovnající se půjčce. V takové nabídce je důležité seznámit se s hodnotou procenta, které by muselo být splaceno, pokud by úvěr nebyl uhrazen ve stanovené lhůtě. Někteří lidé si myslí, že v každé nabídce půjčky je háček. V případě, že je tato půjčka bez doložení příjmů splacená řádně, nemusíte se vůbec ničeho obávat a u Tetičky.cz si znovu zažádat.

Vyberte si vhodnou půjčku

V době rozvinutého internetu je vhodné se předem seznámit s recenzemi na vybranou úvěrovou společnost a názory na další nebankovní půjčky. Dočtete se zde spolehlivé rady od osob, které již taková řešení finanční pomoci v minulosti využily. Před podpisem smlouvy si vždy musíte pozorně přečíst její obsah. Bude vás to chránit před určitými podmínkami, zásadami, které nebyly nikde dříve zmíněny, byly uvedeny špatně či nepřesně. Smlouva o půjčce by měla obsahovat ustanovení o právu na odstoupení. Je třeba vědět, zda zákazník může odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli následků. Dnes nabízí celá řada společností možnost odstoupení od smlouvy pouze vyplněním příslušného formuláře. I malá půjčka musí být vrácena, proto s ní zacházejte jaoo s jakoukoliv běžnou a než si ji sjednáte, řádně zvažte, zda ji skutečně potřebujete.