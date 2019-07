Oficiální bazar vysokozdvižných vozíků STILL

Pokud jde o manipulační techniku a vysokozdvižné vozíky, naštěstí je tu značka STILL, značka, na kterou je spolehnutí. Spolehnutí je také na službu označovanou jako vysokozdvižný vozík bazar, další službu, kterou špička v oboru dodavatelů manipulační techniky, vybavení skladu a inovativních logistických řešení připravila pro své zákazníky.

A zdaleka nejde o výhodu jedinou. Za pozornost jistě stojí i unikátní mobilní myčka pro ekologické mytí vozíků, která podstatně ulehčuje plnění legislativních povinností všem majitelům a provozovatelům manipulační techniky.

Tradiční značka ve světě změn

Jakkoli jsou změny současného světa turbulentní, silná značka s téměř stoletou historií je vždy oporou. Není třeba sledovat celý vývoj a všechny události na trhu, které významně zasahují do businessu i konkurenčního prostředí. Stačí se obrátit na spolehlivého dodavatele. Pokud půjde o společnost STILL, máte záruku, že s jejími službami a produkty získáte špičkovou kvalitu odpovídající nejnovějším trendům. A to dokonce i v případě, že půjde o vysokozdvižné vozíky bazar.

Oficiálnímu prodejnímu místu repasované použité manipulační techniky STILL se žádné jiné nemůže rovnat, dokonce hned ve třech směrech.

1. Kompletní služby STILL

Jednou z největších nevýhod nákupu použité techniky bývá vysoké riziko. Koupit použitý vysokozdvižný vozík od běžného přeprodejce a záhy zjistit, že je pro provoz nevhodný, může být neřešitelným problémem. S nákupem z oficiálního bazaru STILL se tohle stát nikdy nemůže. Společnost STILL nabízí maximální podporu pro začlenění stroje do stávajícího vozového parku, a to včetně zaškolení obsluhy.

Zákazník i s nákupem použité techniky získá kompletní služby STILL, naprosto stejné, které společnost poskytuje k nově zakoupené technice. Prémiový produkt si prostě vyžaduje prémiový servis. A produkty STILL jsou prémiové po celou dobu svého provozu. Společnost poskytuje profesionální záruční i pozáruční servis, zajistí údržbu manipulační techniky i ekologické mytí vozíků prostřednictvím mobilní myčky. K dispozici máte také mobilní servisní techniky s pojízdnými dílnami, kteří dokážou přímo na místě vyřešit cokoliv, co vás právě trápí.

Provozním potížím se vyhnout nedá ani v oblasti manipulační techniky a vysokozdvižných vozíků, se značkou STILL však všechny potíže vyřešíte snadno a rychle.

Po celém území České republiky je vám dostupná rozsáhlá síť servisních techniků s moderními diagnostickými nástroji, kteří díky dostupnosti náhradních dílů často dokončí opravu již během prvního zásahu.

2. Různé možnosti financování

Pokud jde o rizika, která se pojí nejenom s nákupem vysokozdvižného vozíku, ale každé techniky, jejich minimalizaci nabízí operativní leasing. Jde o bezrizikový způsob financování, kdy na sebe provozovatel techniky nepřebírá zodpovědnost za to, že technika bude vždy fungovat. Tato služba fungování techniky přímo zaručuje. Jedná se o středně až dlouhodobé přenechání k užívání. Stejně jako klasický leasing umožňuje i operativní leasing daňový odpočet splátek leasingu.

Zákazník si vlastně nekupuje techniku jako takovou, ale službu, kterou má tato technika obstarat. Všechny případné potíže s provozem řeší někdo jiný. Není divu, že je operativní leasing velmi populární formou financování a jeho obliba neustále narůstá.

Vysokozdvižný vozík bazar nabízí operativní leasing jako jednu z variant financování, ale jsou tu i jiné. Samozřejmě je možné vysokozdvižný vozík i další manipulační stroje pořídit formou přímého nákupu. Výhodou je nulové finanční zatížení a přímé vlastnictví techniky. I vysokozdvižní vozík z bazaru STILL je díky dlouhodobé životnosti produktů a inovativním technologiím investicí do budoucna.

Zvolit si samozřejmě můžete také financování prostřednictvím klasického finančního leasingu, tedy nákupu s odkupem, se zajímavou možností snížení daňového základu o leasingové splátky.

Ve všech případech financování se díky spolupráci společnosti STILL s předními finančními institucemi můžete těšit z výhodných podmínek dle vašich individuálních potřeb.

3. Bohatý sortiment s přehledem

Vysokozdvižný vozík bazar je nabídka, kde je z čeho vybírat. A to se zvláště v případě značkové manipulační techniky jen tak nevidí. Ať již máte zájem o tříkolový či čtyřkolový vozík, potřebujete vozík ručně vedený, elektrický, plynový nebo dieselový, s plošinkou nebo bez. Ať vás zajímá klasický, VNA, horizontální či vertikální vychystávací vozík nebo vozík s výsuvným zařízením... Bez ohledu na vaše požadavky či finanční možnosti, v široké nabídce si určitě vyberete. Navíc máte jistotu, že si vyberete dobře.

Všechny stroje v nabídce bazaru STILL jsou prověřené a plně funkční. Mají jasnou historii. Jejich stav přitom hned rozeznáte díky jednoznačně definovanému klasifikačnímu systému. Každý nabízený stroj je dle svého technického stavu, stáří a záruky přiřazený do jedné z kategorií – bronzová, stříbrná nebo zlatá.

Chcete víc?

Společnost STILL nabízí vždy něco víc než ostatní. V oblasti manipulační techniky jde také o zmiňovanou mobilní myčku, která se stará o pohodlné ekologické mytí vozíků. To se hodí každému, těm, kdo již vysokozdvižné vozíky mají, i těm, kteří si je teprve chtějí kupovat.