Odzvonilo klasickému studiu cizích jazyků? Teď jsou in online jazyky

1) Online jazyky jsou dnes česká a slovenská online jednička ve výuce cizích jazyků. Vznikly v roce 2012. Tenkrát to muselo být troufalé rozhodnutí, začít učit jazyky online. Přeci jen byla online výuka ještě v plenkách…

Je pravda, že online výuka byla v plenkách, ale na druhou stranu už několik let byly na trhu různá cédéčka s jazyky a studenti se postupně s elektronickou výukou začínali seznamovat. Bylo to interaktivní, něco nového, ale ne úplně zábavné, hezké, nebo motivační. V tom jsme viděli příležitost a do přípravy online jazykových kurzů jsme se pustili.

Začali jsme s jazykovým e-learningem na onlinejazyky.cz a postupně jsme přídávali další online jazykové projekty. Jedním z prvních projektů byla gramatika na SoGoodLanguages s články od anglického minulého času až po trpný rod v angličtině. Následovaly konverzační kluby pro odstranění strachu z mluvení v angličtině a zapojili jsme i individuální skype lekce.

Díky těmto online konverzačním hodinách jsme zjistili, že lidé vůbec nevědí, jak se učit jazyk. Že mají ze školy naučený pouze drill, ale radost z jazyků chybí. Proto jsme vytvořili video kurz pro samouky jazyků na jazykyodpiky.cz, abychom studentům přiblížili i další možnosti, jak se učit cizí jazyk, a přitom se bavit.

V roce 2020 jako odpověď na covidová opatření jsme spustili také první online jazykovou školu Onlajnovku, která umožnila našim studentům učit se jazyk jako samouci doma a zároveň nabídla možnost živých online setkání s lektory na doprocvičení látky. Služby jsme přidávali podle toho, jak jsme naslouchali našim studentům a jak nám náš růst umožnoval.

2) Nyní expadujete i do zahraničí pod značkou EasyLingo. Proč jste se rozhodli založit nový brand a jak se liší od Online jazyků?

Uvědomujeme si, že v ČR vytváříme s velkým úsilím kurzy pro poměrně malý trh. Došlo nám, že s podobným úsilím bychom mohli vytvářet kurzy pro násobně větší trhy. A tak jsme se do toho pustili a začali budovat české, slovenské, španělské a polské verze našich kurzů.

Hledali jsme univerzální brand a vybrali název EasyLingo. Tím nám vznikl problém, že na českém trhu nyní působíme pod dvěmi značkami. Nyní postupně směřujeme k tomu, že Easylingo bude náš brand pro jazykový e-learning i v ČR a Online jazyky se stanou naší zastřešující značkou pro všechny české online jazykové projekty, které jsem zmiňoval.

3) Co je podle vašich zkušeností největší překážkou při studiu jazyka? Proč stále tolik lidí umí cizí jazyky jen na základní úrovni a začínají neustále od začátku?

Mnoho z nás si zažilo klasickou výuku ve škole, která byla spíš o nadrcení slovíček na písemku a téměř nulové konverzaci. Když se člověk dostal během hodiny ke slovu, řekl si tu svou předem připravenou větu a o víc se nestaral.

Po skončení školy se málokdo z nás skutečně tím jazykem domluvil. A tak to teď doháníme. Základem pro to, abychom se rozmluvili v jazyce je mluvení. Nemůžeme čekat, že až se naučíme dost slovíček a nastudujeme si všechny gramatické jevy, že to přijde samo. Nepřijde.

A proto vznikly naše online konverzační kluby, které pomáhají skupinám studentů odstranit počáteční strach z mluvení v angličtině. Studenti si povídají s lektorem i mezi sebou a vidí, že to není takový strašák, jak se zdá. Kdo má raději individuální konverzaci, pro toho jsou tu Skype lekce.

Našim studentům také doporučujeme, aby nestudovali sami, ale našli si parťáka. Tím může být jazykový lektor, kamarád, se kterým si povídáte a procvičujete jazyk, nebo i někdo z rodiny, kdo studuje s vámi a můžete si vyměňovat zkušenosti. Proto je dobré někoho získat do party, třeba mu věnovat cizí jazyk jako dárek a navzájem si krýt záda.

4) Jaké další možnosti dnes mají studenti online? Je ještě něco, co jste nezmínil?

Naše online aktivity neustále obměňujeme a zlepšujeme. Jednak chceme, aby naši studenti měli dostatek motivace ke studiu a rostli s námi, a jednak nás to samotné baví a posouvá.

V letošním roce jsme vytvořili hned dvě novinky. Tou první je jazyková výzva, která naše studenty motivovala k jazykovému studiu. A také si během ní vytvářeli nový zvyk a pravidelně a každý den studovali jazyk.

A druhou novinkou je online konference pro studenty cizích jazyků Umění jazyků. Pozvali jsme 15 jazykových expertů a uspořádali přednášky, workshopy a panelovou diskuzi na různá témata, jako například jak si najít čas na cizí jazyk, jak se učit slovíčka nebo jak se učit cizí jazyky s dětmi. Konferenci stejně jako výzvu máme v plánu opakovat každý rok.