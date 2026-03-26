Od tradice k vlastní cestě. Brněnská malířka se ukáže na CzechSkills

Štětec, barvy a cit pro povrch má v DNA. Malířské řemeslo se v její rodině dědí už po generace a ona sama dnes navazuje na dědečka i otce. I když bude na CzechSkills na brněnském výstavišti patřit k nejmladším závodníkům, soutěžní zkušenosti jí nechybějí. Nasbírala je doma i v zahraničí.

Domácí tváří národního šampionátu odborných dovedností bude Lenka Růžičková z místního Odborného učiliště a Praktické školy Brno.

Na první pohled může její příběh působit jednoduše: dcera malíře pokračuje v rodinné tradici. Ve skutečnosti ale její cesta k oboru tak přímočará nebyla. Sama říká, že o malířském řemeslu nejdřív vůbec neuvažovala, přestože vedle něj vyrůstala. Rozhodla se pro něj až ve chvíli, kdy si práci vyzkoušela po boku svého otce a zjistila, že ji opravdu baví. Z rodinného řemesla se tak stala její vlastní cesta. Je už třetí generací, která v něm pokračuje. A zároveň první ženou v rodině.

„Táta mě do ničeho netlačil, naopak se mě spíš ptal, jestli se nechci podívat i na něco jiného. Ale byl samozřejmě rád, že jsem si vybrala právě malířinu. A mamka měla nejdřív trochu pochybnosti, ale nakonec je na mě taky pyšná,“ vzpomíná mladá adeptka malířského řemesla.

Podle ní je dnes klasická malířina v něčem jednodušší než dřív. Lidé většinou chtějí čisté bílé stěny a co nejjednodušší řešení, zatímco dřív se víc pracovalo s barvami, kombinacemi i různými dekorativními prvky. Právě proto dnes podle ní stojí skutečné řemeslné mistrovství hlavně na speciálních technikách, které prověří zručnost, přesnost i zkušenost. „Ať už jsou to různé stěrky, hlavně imitace povrchů, třeba betonu, dřeva nebo mramoru, právě tam je dnes podle mě nejvíc vidět samotné řemeslo,“ říká Lenka.

Vedle samotných řemeslných dovednosti je podle ní v malířském řemesle klíčový i přístup k lidem. Dobrý malíř musí umět zákazníkovi poradit, domluvit se s ním a pochopit, co vlastně od výsledku očekává. „Na tom mě baví i to, že člověk na konci nevidí jen hotovou práci, ale i radost druhých. Když se to povede a lidem se to líbí, je to podle mě na tomhle řemesle to nejhezčí,“ uvažuje mladá malířka.

Na soutěžích ji neláká jen samotný výsledek, ale hlavně možnost něco si ověřit, porovnat se s ostatními a získat další zkušenost. Každý start pro ni znamená i školu soustředění, klidu a práce pod tlakem. Právě to poznala i na mezinárodním přípravném závodě v Maďarsku, který byl otevřenou součástí přípravy na WorldSkills Shanghai 2026. „Člověk tam hned vidí, že nestačí jen umět řemeslo, ale musí zvládnout i nervozitu a mít všechno dobře rozvržené,“ popisuje Lenka. Zaujala ji i jedna starší a zkušenější soutěžící z Británie, která na ni zapůsobila jistotou, klidem a pečlivou přípravou. Stala se pro ni vzorem v tom, s jakým přístupem k práci soutěž absolvovala.

Jak se Lence podaří zkušenosti zúročit, ostatně ukáže už tento týden CzechSkills na Výstavišti Brno. Národní šampionát odborných dovedností proběhne od 26. do 28. března v pavilonu A1. Mezi závodníky zde můžete sledovat i brněnskou malířku, bojující o postup na evropské mistrovství mladých profesionálů EuroSkills, které proběhne napřesrok v Německu.

CzechSkills 2026 představí mladé talenty ve věku 17-24 let, kteří ukazují budoucnost řemesel, techniky i služeb a jasně dokazují, že tyto obory mají otevřené dveře i pro ženy. Nabídne desítky soutěžních i ukázkových oborů – od tradičních řemesel až po robotiku nebo 3D gaming.

Návštěvníci uvidí mladé účastníky přímo v akci a řadu věcí si budou moci i sami vyzkoušet. Přijďte se inspirovat. Možná právě tady objevíte směr, který vám bude dávat smysl. CzechSkills jsou součástí Stavebního veletrhu v Brně. Jednotné vstupné si můžete zakoupit na webu Odkaz

