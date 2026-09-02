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Od prvních manažerských znalostí po strategické řízení

Komerční sdělení

Od prvních manažerských znalostí po strategické řízení | foto: CARDIFF ACADEMY SE

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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Profesní vzdělávání dnes nemusí znamenat přerušení pracovního života ani návrat do klasické školní lavice. Cardiff Academy nabízí moderně koncipované studijní programy, které jsou zaměřené na praktické využití znalostí a umožňují studentům rozvíjet se při zaměstnání i dalších povinnostech.

Významnou součástí nabídky je 100% online studium, díky němuž lze studovat odkudkoliv a organizovat si studium podle vlastních časových možností.

Nabídka Cardiff Academy pokrývá různé fáze profesního rozvoje. BBA je vhodnou volbou pro zájemce, kteří si chtějí osvojit základní manažerské znalosti, odbornou terminologii a lépe se orientovat ve světě managementu a podnikání. Studium BBA tak může představovat první krok pro ty, kteří chtějí systematicky rozšířit své profesní znalosti.

Na BBA navazuje studium MBA, které se zaměřuje na rozvoj manažerských znalostí a praktických dovedností. Studium MBA umožňuje věnovat se také leadershipu a způsobům, jak získané poznatky využívat při řešení konkrétních situací v profesní praxi. Je určeno především těm, kteří chtějí své manažerské kompetence dále rozvíjet a propojit odborné znalosti s každodenním řízením.

Součástí nabídky je také LLM, zaměřené na rozšíření právního povědomí a prohloubení znalostí v různých oblastech práva. Cardiff Academy aktuálně nabízí také specializaci LLM Veřejné právo, která umožňuje zaměřit studium na problematiku veřejného práva. Studium LLM tak může být zajímavé nejen pro právně zaměřené profesionály, ale i pro další odborníky, kteří se s právní problematikou setkávají ve své praxi.

Pro zkušené manažery, podnikatele a vrcholové vedoucí pracovníky je určen program DBA. Studium DBA představuje další možnost profesního rozvoje a zaměřuje se na strategické a manažerské kompetence potřebné pro řízení organizací a rozhodování na vyšší úrovni.

Společným prvkem programů je prakticky orientované vzdělávání. Studenti mají k dispozici online studijní materiály, e-learning, online knihovnu, možnost konzultací s lektory a podporu studijního oddělení. Jednotlivé programy tak mohou oslovit absolventy, zaměstnance, manažery, podnikatele i zkušené profesionály, přičemž podmínky přijetí se liší podle konkrétního programu.

Cílem profesního vzdělávání přitom není pouze získání titulu. Důležitou součástí je rozvoj znalostí, praktických dovedností, kritického myšlení a schopnosti využít nové poznatky v reálném profesním prostředí. Cardiff Academy proto nabízí různé cesty, jak své vzdělání a profesní kompetence posunout dál.

Zájemci si mohou vybrat program podle svých dosavadních zkušeností, odborného zaměření a profesních cílů a zjistit více o možnostech online studia na Cardiff Academy.

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