Od prvních manažerských znalostí po strategické řízení

Významnou součástí nabídky je 100% online studium, díky němuž lze studovat odkudkoliv a organizovat si studium podle vlastních časových možností.
Nabídka Cardiff Academy pokrývá různé fáze profesního rozvoje. BBA je vhodnou volbou pro zájemce, kteří si chtějí osvojit základní manažerské znalosti, odbornou terminologii a lépe se orientovat ve světě managementu a podnikání. Studium BBA tak může představovat první krok pro ty, kteří chtějí systematicky rozšířit své profesní znalosti.
Na BBA navazuje studium MBA, které se zaměřuje na rozvoj manažerských znalostí a praktických dovedností. Studium MBA umožňuje věnovat se také leadershipu a způsobům, jak získané poznatky využívat při řešení konkrétních situací v profesní praxi. Je určeno především těm, kteří chtějí své manažerské kompetence dále rozvíjet a propojit odborné znalosti s každodenním řízením.
Součástí nabídky je také LLM, zaměřené na rozšíření právního povědomí a prohloubení znalostí v různých oblastech práva. Cardiff Academy aktuálně nabízí také specializaci LLM Veřejné právo, která umožňuje zaměřit studium na problematiku veřejného práva. Studium LLM tak může být zajímavé nejen pro právně zaměřené profesionály, ale i pro další odborníky, kteří se s právní problematikou setkávají ve své praxi.
Pro zkušené manažery, podnikatele a vrcholové vedoucí pracovníky je určen program DBA. Studium DBA představuje další možnost profesního rozvoje a zaměřuje se na strategické a manažerské kompetence potřebné pro řízení organizací a rozhodování na vyšší úrovni.
Společným prvkem programů je prakticky orientované vzdělávání. Studenti mají k dispozici online studijní materiály, e-learning, online knihovnu, možnost konzultací s lektory a podporu studijního oddělení. Jednotlivé programy tak mohou oslovit absolventy, zaměstnance, manažery, podnikatele i zkušené profesionály, přičemž podmínky přijetí se liší podle konkrétního programu.
Cílem profesního vzdělávání přitom není pouze získání titulu. Důležitou součástí je rozvoj znalostí, praktických dovedností, kritického myšlení a schopnosti využít nové poznatky v reálném profesním prostředí. Cardiff Academy proto nabízí různé cesty, jak své vzdělání a profesní kompetence posunout dál.
Zájemci si mohou vybrat program podle svých dosavadních zkušeností, odborného zaměření a profesních cílů a zjistit více o možnostech online studia na Cardiff Academy.