Od nákupu v e-shopu může odlákat i způsob platby. Znáte snadné řešení?

Stále častější zbraní obchodníků jsou proto platební brány. Díky nim klient vždy zaplatí rychle a snadno metodou, kterou dobře zná a je pro něj nejpohodlnější. Oblíbenou platební bránou mezi zákazníky i obchodníky je Pays.

Nákupy na internetu ovládá téměř každý Čech. Podle posledních průzkumů se e-shopy denně perou o přízeň zhruba dvou třetin českých zákazníků. Rozhodující je nabídka, cena, doplňkové služby a rychlost. Zbytečné procesy, komplikované hledání a zdlouhavé platby dokáží klienta spolehlivě odlákat ke konkurenci.

Odradit umí i drobnosti

Nad výběrem toho nejlepšího mobilního telefonu nebo třeba dokonale padnoucích plavek dokáží Češi strávit i několik dní. Srovnávají, přemýšlejí a hledají. Když už se ale rozhodnou, chtějí nakoupit rychle. O tom, od kterého obchodníka vybraný produkt nakoupí, rozhodují často jen maličkosti.

Třeba to, jestli mohou zaplatit způsobem, který mají rádi. „Zákazník se nechce zdržovat otevíráním internetového bankovnictví, vkládáním hesla, čísla účtu a variabilního symbolu. Protože už nemusí. Chce zmáčknout tlačítko a mít vše naservírované tak, jak to dobře zná,“ vysvětlil Karel Sasín, majitel společnosti provozující internetovou platební bránu Pays.

Ze všeho nejraději hradí Češi své online nákupy platební kartou. Brána Pays takto realizuje až 85 % všech svých transakcí. Mezi další moderní používané způsoby patří platební QR kód, platba přes PayPal, Apple Pay či Google Pay a mobilní telefon. S tím, jak jdou technologie dopředu, je chtějí využívat především mladší zákazníci v každé oblasti svého života - tedy i při nakupování. Nákupy na Facebooku, PayPal či mobilní aplikace zná stále více zákazníků. Platební brána Pays tyto metody nabízí a obchodníci si je mohou opravdu snadno implementovat do svých e-shopů a webových stránek.

Záloha předem? Jde to jednoduše a online

Obchodníci hledají také další řešení. Zjišťují například, jak co nejsnáze vybírat zálohy předem. A zažité platební metody jim práci příliš neusnadňují. „Oslovují nás ubytovací zařízení, společnosti s rozvozem jídla nebo třeba fitcentra, jejichž klienti si rezervují termín online a oni po nich žádají zálohu. V Pays si snadno vytvoří takzvaný platební předpis, který se automaticky odešle zákazníkovi na e-mail včetně výzvy k platbě,” uvedl Karel Sasín.

Pays si umí poradit i se složitějšími případy. Někdo potřebuje vyřešit platbu třeba jen za jedinou položku. Vybírá sponzorský dar, členské příspěvky nebo školné. Ani takové částky už nechtějí lidé převádět ze svého účtu, nebo dokonce nosit osobně. Internetová pokladna Pays umožní zákazníkům platit za položku, kterou si obchodník předem sám nadefinuje podle toho, jak se mu to nejvíce hodí.

Obchodníci i jejich zákazníci mají navíc neustále přehled o tom, co se s jejich penězi děje. Hned po zaplacení dostane zákazník e-mail s detailními informacemi o platbě. Stejně tak obchodník okamžitě ví, že transakce proběhla a on může poslat zboží.

Bez měsíčního paušálu a s unikátními funkcionalitami

Poskytovatelů platebních bran je celá řada. Každá z nich umožňuje různé způsoby platby a má odlišné podmínky pro zavedení do systému. Platební brána Pays je v tomto velmi unikátní. Vyřeší totiž úplně každý případ. Pro její využívání dokonce ani nepotřebujete e-shop.

Implementace je tak snadná, že nemusíte být programátor. Základní nastavení zvládnete za několik minut. Platební modul navíc dostanete zdarma. Platební brána Pays nabízí obchodníkům také co nejvýhodnější cenové podmínky. Nechce po nich žádné zálohy nebo měsíční paušál. Obchodníci platí jen za to, co skutečně vyinkasují. Podívejte se na www.pays.cz a odhalte všechny výhody platební brány Pays.