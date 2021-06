Ochrana dat a financí. Na tyto bezpečnostní zásady často zapomínáme

Nakupování na internetu, videokonference, online správa financí – to jsou příklady některých aktivit, které za poslední zhruba rok zaznamenaly velký rozmach. V digitálním světě jsme se naučili dělat téměř vše, což je pro nás povětšinou pohodlná změna. Problém spočívá v tom, že se jí snaží využít i podvodníci, kteří jsou navíc stále vynalézavější. Proto je důležité být v online světě maximálně obezřetní, protože jedině tak nás bezpečnostní útoky neohrozí.

Co se dá pro zvýšení bezpečnosti například udělat, přehledně shrnuje mBank na svých stránkách v hlavním menu v sekci Bezpečnost. „Nejen naše klienty chceme informovat o tom, na co by měli myslet, aby svá data a finance ochránili před bezpečnostními hrozbami. Na našich stránkách se dozvědí, co pro svou bezpečnost mohou udělat sami a co pro ni děláme my,“ říká Tereza Froňková, ředitelka marketingové komunikace mBank.

Na bezpečnosti záleží v každé situaci. Na webu mBank v hlavním menu v záložce Bezpečnost se dozvíte, co byste si v zájmu maximální ochrany svých dat a financí měli ohlídat.

A na co si například dát pozor? Důležitá bezpečnostní zásada, kterou ale mnoho lidí nedodržuje, se týká používání veřejných sítí wi-fi. Většina z nich totiž není zabezpečená, takže když se na některou takovou wi-fi připojíte a poté na internetu zadáte údaje platební karty, může se stát, že se k nim někdo dostane. Proto v těchto případech raději zvolte připojení přes mobilní data.

Při přihlašování do internetového bankovnictví nebo kamkoli, kde zadáváte citlivé údaje, vždy zkontrolujte i zabezpečení stránky. Snadno si ho ověříte pohledem na adresní řádek, kde by měl být symbol zámečku. Taková webová stránka má v předponě na konci písmeno S (https místo http).

Na zmiňované stránce věnované bezpečnosti se mimo jiné dozvíte, jak čelit takzvanému phishingu, který je stále častější. Jedná se o podvodné e-maily, které se tváří jako oficiální zprávy například z banky nebo úřadu, aby z vás mohly vytáhnout citlivé údaje a připravit vás o peníze.

A nenechte se nachytat ani po SMS nebo telefonu. V poslední době se totiž rozmohl tzv. vishing, kdy klientovi volá podvodník vydávající se za banku nebo Policii ČR a pod záminkou napadení účtu jej nabádá k převodu peněz na cizí „záchranný“ účet, případně k tomu, aby peníze vybral a na řečené konto vložil přes vkladomat. Podvodníci bohužel našli způsob, jak podvrhnout telefonní číslo volajícího, a navíc novější mobily automaticky přiřazují čísla volajícího z databáze, takže se volanému na displeji může zobrazit, že mu volá jeho banka, ačkoli tomu tak není. Volaný ale v takovém domnění přestává být ostražitý a nátlaku podvodníka může podlehnout. Nejednejte pod tlakem. Raději zavěste a obraťte se na linku své banky, v případě mBank na mLinku, a informace si ověřte.

Využívejte i možností od své banky

Pro mBank je bezpečnost dat a financí klientů naprostou prioritou, což je vidět na nejrůznějších nastaveních, která jim nabízí. Jednoduše si například můžete dočasně zablokovat kartu nebo jen některé typy transakcí, jako třeba bezkontaktní nebo zahraniční platby, dále výběry z bankomatů v zahraničí, které si za transakci účtují dodatečný poplatek, či službu DCC, kterou v cizině nabízejí provozovatelé bankomatů a terminálů ve snaze znevýhodnit nám kurz. mBank nabízí i možnost blokace magnetického proužku, který v Evropě většinou vůbec nepotřebujete, ale jeho blokace může výrazně zvýšit ochranu před skimmingem. Další velmi užitečnou funkcí je nastavení limitů pro různé typy transakcí, aby při výběru z bankomatu nebo při platbě v obchodě či na internetu nebylo možné přesáhnout stanovenou částku.

„Díky těmto funkcím mají klienti své finance pod maximální kontrolou. Všechny lze navíc nastavit jednoduše a rychle přes mobilní aplikaci mBank, což je velmi pohodlné. Lidé si je tak totiž mohou měnit kdykoli podle potřeby. Pár kliků, okamžitý efekt – a přitom zdarma,“ vysvětluje Martin Podolák, ředitel produktové a procesní divize mBank pro Českou republiku a Slovensko.

Více informací na www.mbank.cz