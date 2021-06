Oborová soutěž LEMUR dospěla do finále

Je vůbec možné porovnat něco tak subjektivního a různorodého jako PR kampaně?

Přestože různé organizace řeší odlišná témata s různými záměry, má efektivní komunikace neměnné principy. Měla by mít jasně stanovený cíl, podporovat definovaný zájem zadavatele a relevantní strategii, která k cíli povede. Dále je důležitým parametrem nápaditost či originalita, která dokáže zaujmout. A samozřejmě každá kampaň musí přinést požadovaný výsledek.

Patrik Schober (předseda výkonné rady APRA) na rozhovoru s Českou televizí

Jak konkrétně hodnocení probíhalo?

Projekty hodnotí kvalifikovaní porotci. Celkem to bylo téměř 50 odborníků na firemní komunikaci a PR rozdělených do 7 týmů. Prostudují přihlášky a ve dvou kolech jednotlivé kampaně posuzují a srovnávají. Klíčem jsou právě ty univerzální principy efektivní komunikace.

Kdo projekty přihlašuje?

Nejvíce prací hlásí PR agentury a komunikační oddělení firem. Ale mezi přihlašovateli jsou i veřejné instituce, školy nebo neziskové organizace. Komunikovat s veřejností potřebuje každý.

A jaká je k účasti v soutěži motivace?

Je to především příležitost ukázat to nejlepší ze své práce a prezentovat klientům či nadřízeným hodnotu public relations. Účast vám také dá zpětnou vazbu a porovnání s trhem. Umístění mezi nejlepšími je motivující, a když na něj realizační tým nedosáhne, může to být podnět k vyššímu úsilí do budoucna. V neposlední řadě soutěž rozvíjí schopnost výstižně a přesvědčivě prezentovat svoji práci.

Soutěže postavené na subjektivním hodnocení často doprovázejí diskuse, zda vyhráli opravdu ti nejlepší. Je to případ i té vaší?

To k tomu patří a děje se to u všech podobných oborových soutěží. Maximální možnou objektivitu zajišťuje jasně stanovená metodika hodnocení a fakt, že jde o názor poroty složené minimálně ze 7 zkušených profesionálů. Další výhradou bývá, že nejvíce cen si odnášejí největší hráči v oboru. Je pravda, že díky většímu počtu přihlášených prací mají větší pravděpodobnost, ale když si projdete vítěze předchozích ročníků, je patrné, že je to především o kvalitě projektů. Mezi vítězi jsou agentury a firmy všech velikostí a oborů. Je jasné, že diskuse o objektivitě nikdy neustanou, ale přínos soutěže coby výkladní skříně oboru public relations to nesníží.

Proč se soutěž jmenuje LEMUR?

Mnoho let se jmenovala jen Česká cena za public relations. Po vzoru obdobných soutěží v zahraničí, jako je Golden Drum, Cannes Lions či Sabre Awards, jsme se však před několika lety rozhodli jí dát specifické jméno. Lemuři jsou roztomilé opice, které najdete pouze na Madagaskaru, a jsou pradávným symbolem mezilidské komunikace. Vítězové teď dostávají designové sošky lemura, což trochu připomíná filmové Oscary. Nový název se ujal velmi rychle.

Výherci jednotlivých kategorií

Vyhlášení výsledků letos proběhne pouze online. Neutrpí tím prestiž soutěže?

Před covidem se slavnostního večera účastnilo okolo 400 lidí. Příprava tak velké akce musí začít několik měsíců předem a bylo bezpečnější zvolit tuto formu. Lpěním na osobním setkání bychom se stali rukojmími neustále se měnících vládních opatření a nesli neúměrná finanční rizika. Už vloni jsme si to vyzkoušeli a sledovanost byla veliká. Online přenos má také tu výhodu, že je vyhlašování kratší a má větší spád.

A kde bude možné vyhlášení shlédnout?

Přenos z vyhlášení začne ve čtvrtek 17. června od 17:00 hodin na webových stránkách soutěže, ČTK a sociálních sítích. Vím, že stejně jako vloni se v řadě agentur a firem chystají na společné sledování spojené s oslavou případného zisku medailí. Večer bude uvádět známý televizní moderátor Petr Suchoň a nabídne shrnutí toho nejlepšího z českého PR. Rekordní počet přihlášených projektů potvrdil, co jsme už dříve tušili a to, že pandemie zvýšila potřebu komunikace s veřejností a potřebnost PR profesionálů.