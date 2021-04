Obnovitelné ani záložní zdroje už pro vás nemusí být velkou neznámou

Její produkty lze charakterizovat především jako spolehlivé, s garancí kvality a bezpečnosti. S ohledem na současné trendy směřující k zelené energii se společnost kromě elektrocentrál zaměřuje také na fotovoltaiky.

V oblasti energetiky se do středu zájmu dostaly po právu obnovitelné zdroje energie. Společnost se zaměřuje na fotovoltaické systémy. Ve svém prodejním portfoliu má monokrystalické i polykrystalické fotovoltaické panely včetně kompletního příslušenství a fotovoltaických setů. Fotovoltaické elektrárny pro vlastní spotřebu nejen instaluje, ale svým klientům také poradí, jak čerpat z dotací.

Svou působnost firma směřuje také k záložním zdrojům energie. Ve své nabídce zahrnuje elektrocentrály stacionární i mobilní. Můžete si tak vybrat z jednofázových i třífázových elektrocentrál včetně celého příslušenství. Instalace průmyslových elektrocentrál včetně unikátního řešení automatizace startů vlastní výroby je pochopitelně v nabídce také.

S vývojem technologií na popularitě nabírají i elektromobily. S ohledem na klesající cenu baterií, růst dobíjecí infrastruktury a celkový boom elektromobility se jedná o budoucnost dopravy. Právě proto se společnost rozhodla jít v budoucnu touto cestou a věnovat se dobíjecím stanicím pro elektromobily.

V současné době se firma aktivně připravuje na dotační programy pro období 2021 až 2027, které vláda dotahuje do konce a bude možno z nich čerpat od 2. poloviny roku 2021. Nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost je zaměřený na firmy a týká se snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru, instalace obnovitelných zdrojů energie a akumulace elektrické energie.



Působnost Krel Central a.s. se zaměřuje také na rodinné a bytové domy, a to v rámci programu Nová zelená úsporám 2021. Společnost nabízí kromě instalace domácí fotovoltaické elektrárny také pomoc s vyřízením dotací, a to zcela zdarma. Pro klienty je také připravena možnost financování nákladů ve spolupráci s Raiffeisen stavební spořitelnou tak, aby klient mohl realizovat úspory i bez vlastních vysokých okamžitých investic.

Nabídka společnosti je velmi široká. Pokud se v tomto směru rozhlížíte a potřebujete najít správnou cestu, pak se obraťte na poradenské centrum společnosti, kde vám rádi se vším pomohou. Veškeré potřebné kontakty najdete na stránkách: https:www.elektrocentraly.cz