Obdivuji všechny, kteří pracují ve zdravotnictví, říká Hana Moravcová

Cesta ke zdravotnictví

„Moje maminka pracuje ve zdravotnictví celý život a je mi velkým vzorem. Začínala v nemocnici a nyní působí jako sestra u obvodního lékaře. Právě ona mi ukázala, že tohle je směr, kterým se chci vydat i já,“ vzpomíná Hana Moravcová na první impulsy, které v ní vzbudily touhu jít ve stopách maminky. O tom, že se chce stát zdravotní sestrou, měla jasno už v útlém věku: „Myslím, že jsem to věděla už tak od šesté třídy, a to právě díky mamince, ale částečně i díky jistým povahovým vlastnostem. Ráda komunikuji s lidmi a troufám si říct, že jsem empatický člověk,“ usmívá se Hana Moravcová. Po základní škole nastoupila na střední zdravotnickou školu do Žďáru nad Sázavou, kterou po 4 letech úspěšně ukončila coby praktická sestra a následně nastoupila na vyšší odbornou školu do Boskovic.

Praxe, svět možností

Hana Moravcová při studiu vyšší odborné školy nelenila, a to stejné radí i všem studentům zdravotnických škol: „Už od druhého ročníku vyšší odborné školy jsem hledala místo, kde bych chtěla pracovat a vyzkoušela jsem mnoho zdravotnických zařízení. Určitě to doporučuju i ostatním studentům, aby se nebáli vyzkoušet tolik pracovišť, kolik je možné, a nebránili se oddělením, která je zprvu třeba nelákají. Vytoužený obor si může najít i vás, tak tomu bylo v mém případě.“ Hana Moravcová konkrétní představu o vysněném pracovišti neměla. Věděla, že ji více láká chirurgický obor než interní péče, ale byla otevřená všem možnostem. „Rozhodující byl pro mě kolektiv. Člověk v práci tráví velkou část svého života, a tak jsem se do ní chtěla těšit. To se mi na oddělení chirurgické JIP Svitavské nemocnice splnilo. Všichni mě výtečně přijali, byli na mě hodní a měli se mnou pokaždé trpělivost. Bez váhání to byla má nejhezčí praxe, a to především díky skvělému týmu lidí. Věděla jsem, že v takovém prostředí chci pracovat,“ chválí si nové pracoviště Hana Moravcová, stejně jako samotnou práci na chirurgické jednotce intenzivní péče.

Jednotka intenzivního života

Práce na chirurgické jednotce intenzivní péče je podle Hany Moravcové všechno, jen ne stereotyp: „Každý den je jiný. Zpočátku si s kolegyněmi předáme službu, provedeme ranní hygienu u pacientů, ale potom už záleží na plánovaných operacích, anebo akutních zákrocích, které se k nám dostanou. Jsou u nás pacienti po vážných úrazech, pádech, poraněních hlavy, pacienti ve zhoršeném stavu, kteří potřebují neustálé monitorování vitálních funkcí. Je to spojení chirurgie, která mě vždycky lákala, a ta intenzivní péče je k tomu příjemný bonus.“ Dodává, že nejčastěji pečují o pacienty po operaci, u kterých sledují jejich celkový stav, ale i samotnou ránu a to, jak se po operaci hojí. „Pokud jde vše tak, jak má, pak pacienta přesouváme na standardní chirurgické oddělení, odkud už pak putuje domů,“ doplňuje Hana Moravcová. Kromě ošetřovatelské péče se čerstvá sestřička setkává i s odběry krve, pracuje s infuzní pumpou, ale potkat ji může i resuscitace. „Zatím jsem u resuscitování v nemocnici nebyla. Nevím, jestli bohužel nebo bohudík. Samozřejmě to mám zažité na figurínách z dob studií, ale vím, že realita je potom jiná. Určitě bude přínosné zažít takovou situaci na vlastní kůži, ale zároveň jsem v očekávání, jaké to poprvé bude,“ přiznává Hana Moravcová. Dodává, že praxe na oddělení ji na budoucí práci připravila nejlépe, jak mohla: „Nepociťuji výrazný rozdíl mezi tím, kdy jsem tu působila na praxi a teď jako zaměstnanec. Jsem si jistá, že je to dáno úžasnými kolegy. Snad jen vykonávám více administrativní práce, kterou jsem si během praxe vyzkoušela a teď se jí věnuji naplno.“

Další vzdělávání

Velkým benefitem je pro Hanu Moravcovou možnost dalšího vzdělávání. Tu nabízí pro své zaměstnance všechna zařízení Nemocnice Pardubického kraje a ta Svitavská není výjimkou. „Máme možnost dodělat si ARIP, specializační program vzdělávání v oboru intenzivní péče. Samozřejmě musím mít něco odpracováno, ale mé stávající kolegyně už takové vzdělání mají, a i mě to láká. Medicína jde stále kupředu, jsem ráda, že my můžeme také,“ libuje si Hana Moravcová a věří, že právě Svitavská nemocnice byla ve všech ohledech správná volba.