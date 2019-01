Obchodování online – vysoké zisky a vysoká rizika, Díl 3.

Co se myslí výrazem komodita? Zjednodušeně jde o produkty jednotné kvality a ceny, které produkuje velké množství výrobců. Nejedná se tedy například o mobilní telefony, které se liší v mnoha svých znacích. Komodity se dělí do jednotlivých skupin: energie (ropa, plyn), kovy (zlato, stříbro), zemědělské produkty (kakao, káva), maso a dobytek (telata, vepřové půlky mražené). Na každé komoditní burze, kde dochází k obchodování, jsou určeny požadované vlastnosti jednotlivých komodit a jejich obchodovatelné množství.

Vzhledem k charakteru komoditních burz, kdy se často sledují i ty nejmenší pohyby cen, je jen přirozené, že dochází k využívání pákových produktů, jako jsou rozdílové smlouvy (CFD – z anglického contract for diference). Při pohybech cen dochází na základě této smlouvy k vyplacení jejího rozdílu. V případě růstu ceny vyplácí tento rozdíl kupující prodávajícímu a v případě poklesu ceny naopak. CFD jsou tedy deriváty umožňující spekulace na pohyby cen, bez fyzického vlastnění podkladového aktiva – tedy v tomto případě komodity. Pro seznámení se základními pojmy můžete využít například odborný slovníček TopForex zde.

Při obchodování s CFD je často využíváno finanční páky. „Jde v zásadě o to, že vlastní kapitál své investice může obchodník doplnit cizím kapitálem, který si půjčí. Výše cizího kapitálu mnohdy násobně přesahuje výši vlastního kapitálu,“ vysvětluje Patrik Mackových, analytik TopForex, a doplňuje: „Využití cizího kapitálu pomáhá dosahování vyšších zisků, ale zároveň úměrně tomu zvyšuje riziko.“ Finanční páka může mít podobu 1:2, tedy k investici je využita polovina vlastního kapitálu a polovina cizího kapitálu. Při finanční páce 1:5 je využito 20 % vlastního kapitálu a 80 % cizího kapitálu. A tak dále. Půjčený cizí kapitál je samozřejmě úročen.

Obchodování komodit s využitím CFD a finanční páky si předvedeme na následujícím modelovém příkladu s ropou. WTI Crude mělo 3. 1. 2019 v 19:30 hodnotu 46,7 USD a 4. 1. v 9:20 hodnotu 48,67 USD. Ve zmíněném období se jedná o růst. Konkrétně o 4,22 %. V tabulce jsou příklady obchodů s pákovým efektem od 1:1 do 1:10. Jedná se o spekulaci na růst ceny. Při růstu ceny realizujeme zisk. Při poklesu ztrátu.

*Poplatky: tabulka znázorňuje tzv. spread, poplatek brokera, který se vypočítává ze zisku obchodníka z rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou. Jaké jsou poplatky a podrobnosti k jejich výpočtu se dozvíte v dokumentech TopForex o poplatcích a podmínkách obchodování.



Scénáře platí pro obchodníka, který 3. 1. 2019 v 19:30 otevřel svou pozici při hodnotě 46,7 USD a uzavřel ji 4. 1. v 9:20 při hodnotě 48,67 USD. V tomto období došlo k růstu ceny WTI Crude o 4,22 %. Obchodník, jak je výše zmíněno, spekuloval na růst ceny. Bez využití finanční páky by tak při počáteční výši investice 10 000 EUR vydělal 422 EUR. Nelze říct, že by se jednalo o neúspěšný obchod. Naopak. Pokud by obchodník spekuloval na pokles ceny, tak by prodělal. Spekulace na růst ceny tak byla vhodná strategie v tomto případě.

Její zisk však lze znásobit využitím finanční páky. Při jejím využití v poměru 1:5 by obchodník ve stejné situaci dosahoval zisku 2 110 euro. Při páce 1:10 dokonce 4 220. Regulace kapitálových trhů v EU dovoluje v případě obchodování komodit maximální výši páky právě 1:10. Ovšem podobně jako finanční páka znásobí zisky, tak může znásobit i ztráty. V opačném případě, kdyby obchodník spekuloval na pokles ceny, dosahoval by v tomto případě za využití páky 1:10 ztráty 4 220 EUR. Skoro polovina investované částky za necelých 14 hodin. Špatné rozhodnutí je tak fatální. Jedná se o produkt velmi rizikový, a tak žádná seriózní instituce tento produkt neposkytuje bez obdržení uspokojivého výsledku z investičního dotazníku, který musí ze zákona vyplnit všichni potenciální klienti, než jim mohou být takto rizikové produkty nabízeny.

Pákové obchodování má dlouhou historii

Prvním obchodem s využitím finanční páky bylo odkoupení Pan-Atlantic Steamship Company společností McLean Industries, Inc., v lednu 1955. Dnes tyto obchody nazýváme jako účelové odkupy akcií. Největší rozmach zažily tyto odkupy v osmdesátých letech. CFD, které známe dnes, vznikly v Londýně v devadesátých letech. Jako otcové zakladatelé bývají označováni Brian Keelan a Jon Wood z UBS Warburg. CFD byly hojně využívány hedžovými fondy a dalšími institucionálními obchodníky díky možnosti obchodování bez fyzického vlastnictví podkladového aktiva. Vyhýbali se tak řadě v té době vysokých poplatků.

Ke konci devadesátých let se díky rozvoji internetu a dalších komunikačních kanálů dostala možnost obchodovat CFD k retailovým investorům. Internet a rozvoj v komunikačních odvětvích umožňoval sledovat okamžité pohyby cen a ihned obchodovat. V souvislosti s tím vznikla řada nových online platforem a mobilních aplikací, které obchodování dále zjednodušily. Díky takovému zpřístupnění se obchodování na kapitálových trzích stalo masovou záležitostí.

Přečtěte si také předchozí díly našeho seriálu, který je o online obchodování s cennými papíry:

Obchodování online – vysoké zisky a vysoká rizika, Díl 1: Akcie CFD

Obchodování online – vysoké zisky a vysoká rizika, Díl 2: Indexy

TopForex nabízí obchodní prostředí platformy MT5 se zaměřením na obchodování měnových párů a řady instrumentů CFD. TopForex působí na 18 zahraničních trzích. TopForex je registrovaná obchodní značka Goldenburg Group Limited, což je kyperská investiční firma (CIF) dohlížená a regulována Kyperskou komisí pro burzy a cenné papíry (CySEC) s CIF Licenci číslo 242/14. Více na www.topforex.com.

Upozornění na rizika: Finanční rozdílové smlouvy jsou složité nástroje a jsou spojeny s vysokým rizikem rychlých finančních ztrát v důsledku pákového efektu. Na 84,19 % účtů retailových investorů dochází k finančním ztrátám při obchodování s finančními rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele. Měli byste zvážit, zda chápete, jak finanční rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko, že utrpíte finanční ztráty. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s těmito produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu.