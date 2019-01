Obchodování online – vysoké zisky a vysoká rizika, Díl 1.

Online svět zpřístupnil obchodování cenných papírů široké veřejnosti, a není tak už jen výhradou vybraných skupin obyvatel. Občan nemusí chodit do banky nebo hledat makléře, teoreticky nepotřebuje ani konzultovat, do čeho a jak investovat. Dokonce ani nemusí mít výkonný počítač a kolem něj řadu monitorů, jak to vídáme ve filmech o investičních bankéřích z Wall Street. Ke stejným ziskům se teoreticky může dostat s obyčejným „smartphonem“, na který si zdarma stáhne obchodní aplikaci, jakou je například Metatrader. Obchodovat tak může doslova kdekoliv a kdykoliv. A když přitom nevěří svému úsudku, může realizovat tzv. social trading, tedy nastavit své obchody tak, aby kopírovaly obchodování vybraného investora nebo firmy.

Výčet výhod online obchodování přes k tomu určené aplikace pro veřejnost by tak mohl pokračovat dále, ale my tady raději zastavíme, abychom se podívali i na odvrácenou stranu. Tou jsou rizika, že obchodník ztratí veškerý svůj vklad. „V případě obchodování s akciemi nebo měnami si začínající obchodník ještě zpravidla dokáže představit, co pro jeho majetek znamená pokles nebo růst hodnoty kurzu,“ říká Patrik Mackových, analytik TopForex, a doplňuje: „V případě využívání ‚páky‘ při obchodování jsou pro pochopení však potřeba základní matematické schopnosti.“

Pákový obchod si následně ukážeme na investičním nástroji nazývaném „rozdílová smlouva“ (zkratka CFD – z angličtiny „contract for difference“).

Finanční páka může značně zvýšit zisk

Na rozdíl od akcií nebo měn se rozdílové smlouvy začaly v investování používat teprve relativně nedávno – v 90. letech minulého století. Sloužily z počátku investičním institucím pro pojištění proti pohybu kurzů akcií a dalších aktiv. Teprve časem se z nich stal produkt uplatňovaný na trhu drobnými investory a obchodníky.

Při využití instrumentu CFD se obchodník nestává vlastníkem fyzické akcie. Nemá tak nárok na podíl na zisku ani na žádné rozhodovací pravomoci. Na druhou stranu neplatí například burzovní poplatky a obchodování s CFD je rychlejší a jednodušší oproti tradičním aktivům.

CFD jsou finanční deriváty, které se používají ke spekulaci na pohyby cen. Zjednodušeně vzniká CFD otevřením pozice a končí jejím uzavřením. Spekulovat lze na pokles, či růst cen. Při uzavření pozice se vyrovná spekulace obchodníka se skutečným průběhem ceny. Dochází tak k realizaci zisku, či ztráty. To bývá dále násobeno využitím finanční páky, která umožňuje doplnění objemu vlastního kapitálu o často podstatně vyšší objem cizího kapitálu. Obchodování s vyšší „částkou“ tak vede ke zvýšení zisku, ale i potenciálních ztrát.

Pro lepší představu, jak finanční páka v rámci CFD funguje, uvádíme zjednodušený příklad. Použijeme pro něj pohyb akcií firmy Apple mezi 2. 1. 2019 a 3. 1. 2019. Akcie Apple měly hodnotu 157,92 USD (2.1.19, 16:00). Druhý den ráno v 9:30 hodin měly hodnotu 144,04 USD. Šlo tedy o pokles – 8,79 %. V tabulce s příklady obchodů se pákový efekt pohybuje od 1:1 do 1:5. Vidíme tři různé výsledky podle velikosti páky. Zisk, nebo ztráta nastává podle toho, zda spekulujeme na pokles, nebo na růst. Ukážeme si příklad, kdy obchodník očekával pokles Applu a spekuloval na něj.

*Poplatky: tabulka znázorňuje tzv. spread, poplatek brokera, který se vypočítává ze zisku obchodníka z rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou, a to v tomto případě jako 0,14 %. Jaké jsou poplatky a podrobnosti k jejich výpočtu se dozvíte v dokumentech TopForex o poplatcích a swapech.



Předpokládejme tedy, že obchodník 2. 1. v 16:00 otevřel pozici v hodnotě 10 000 EUR se spekulací na pokles a druhý den ráno v 9:30 ji uzavřel. Bez použití pákového efektu realizuje slušný zisk 879 EUR. Při použití pákového efektu 1:5 je tento zisk dokonce 4 395 EUR.

Jak lze na příkladu výše vidět, finanční páka může dopomoci k vysokým ziskům, ale zároveň způsobit stejně vysoké ztráty. Proto je nutné, aby si obchodník uvědomil, jak moc je ochotný riskovat. Pokud požaduje investor u obchodování nízkou míru rizika, tak obchodování akcií pomocí CFD nebude jeho šálek kávy. Pro investory s kladným vztahem k riziku může být tento druh obchodování vítaným členem portfolia. Se základními pojmy se může seznámit například na stránkách TopForex zde.

TopForex nabízí obchodní prostředí platformy MT5 se zaměřením na obchodování měnových párů a řady instrumentů CFD. TopForex působí na 18 zahraničních trzích. TopForex je registrovaná obchodní značka Goldenburg Group Limited, což je kyperská investiční firma (CIF) dohlížená a regulována Kyperskou komisí pro burzy a cenné papíry (CySEC) s CIF Licenci číslo 242/14. Více na www.topforex.com.

Upozornění na rizika: Finanční rozdílové smlouvy jsou složité nástroje a jsou spojeny s vysokým rizikem rychlých finančních ztrát v důsledku pákového efektu. Na 84,19 % účtů retailových investorů dochází k finančním ztrátám při obchodování s finančními rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele. Měli byste zvážit, zda chápete, jak finanční rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko, že utrpíte finanční ztráty. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s těmito produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu.