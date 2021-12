Novoroční předsevzetí: štíhlejší tělo, lepší práce nebo seberozvoj?

Nepřehánějte to s optimismem

Máte celý život nadváhu a každý leden si slibujete, že za rok půjdete k vánočnímu stromku o dvacet kilo lehčí, zatím to ale nikdy nevyšlo? Stanovte si pro letošek nižší cíl, například 5 kilo. To samé platí i v dalších oblastech: pokud chodíte každý den z práce v osm večer a svoje děti vídáte jen o víkendu, není reálné, abyste na ně jako mávnutím kouzelného proutku měli dvě hodiny každý den. Pro začátek by to bylo skvělé alespoň jednou týdně.

Podobně postupujte, pokud plánujete obrat ve svojí kariéře. Není rozumné hned po Novém roce nakráčet do šéfovy kanceláře s výpovědí, pokud nemáte v záloze novou práci. Místo toho začněte zvyšovat svoje šance na trhu práce, vzdělávat se a sledovat nabídku pozic, které by pro vás byly vhodné. Zkrátka nemějte nereálné cíle, u kterých je předem jasné, že je nemůžete splnit.

Krůček po krůčku

Rozdělte si větší cíl na menší kousky, říká se tomu také naporcovat medvěda. Žádný problém ani výzva se nezdají být tak obtížné, když jsou rozděleny na několik dílčích částí. Pokud chcete zhubnout, začněte s mírnější dietou. Jestli jste si předsevzali uspořit více peněz, dejte si cíl spoření na každý měsíc. V případě hledání nového zaměstnání to může být nejprve nalezení kurzu nebo profesního vzdělávání v rámci studia MBA, které se dá absolvovat při zaměstnání a zvýší vaše šance na lepší pracovní pozici ve chvíli, kdy se rozhodnete opustit dosavadní zaměstnání.

Postupujte krůček po krůčku a ke svému cíli dojdete snadněji, než možná čekáte. Konkretizujte své cíle, abyste mohli sledovat reálný postup. Uvidíte, že po nějakém čase se z plnění cílů stanou nové návyky, které se naučíte zautomatizovat. Nezapomeňte pak každý jednotlivý postup také náležitě oslavit, ať se hezky namotivujete v pokračování.

Kouzlo seberozvoje

V rámci novoročních předsevzetí jde často o seberozvoj, chceme se stát lepším člověkem, zlepšit svou kariéru a vztahy. Pokud se nám to podaří, dosáhneme nejen vyššího sebevědomí a spokojenosti, ale také potrénujeme své tělo a mozek. K tomu vám dopomůže také získání titulu MBA.

Profesní studium MBA je jako stvořené pro všechny manažery, podnikatele a další zájemce o vzdělávání. Není časově náročné, protože propojuje e-learning s pouhými čtyřmi dny prezenční výuky, takže lze studovat i při práci. Veškeré nabyté vědomosti si hned vyzkoušíte v praxi, a navíc si vytvoříte důležité kontakty se svými kolegy i vyučujícími. Studium trvá jeden rok, a kromě profesního titulu MBA získáte i velkou výhodu na trhu práce. Chtěli byste začít, ale utekl vám začátek semestru? I to se dá řešit.

Začátek výuky na European School of Business & Management je individuální. Záleží tedy na vás, kdy v průběhu roku začnete studovat. A postupovat ve studiu můžete i z pohodlí domova! Ať už vás zajímá pojišťovnictví, marketing, bankovnictví, personalistika, Soft Skills nebo jiná z 22 MBA specializací, v rámci studia MBA na ESBM získáte nové znalosti, kontakty i odrazový můstek pro vaši budoucí kariéru. Tak směle do toho!