Nové sídlo, nový začátek

Po více než osmi úspěšných letech, kdy sídlila na adrese Praha 3, Pod Krejcárkem 975/2, nastal čas na změnu. Důvodem není pouze potřeba svěžího větru do plachet, ale zejména růst skupiny a počtu jejích zaměstnanců, jakož i potřeba odměnit zaměstnance skupiny a spolupracující osoby zbrusu novým pracovním prostředím, které bylo vybudováno v kancelářské budově roku 2018, tj. budově Palmovka Open Park IV.

Zbrusu nové kancelářské prostory

Skupina EMTC tak má úplně nové kancelářské prostory a zázemí, jež byly vybudovány po vzoru jiných velkých firem. Zaměstnanci mají k dispozici nejen svá moderně vybavená pracovní místa, ale též mnohé prostory pro relaxaci a vzájemné setkávání, kde nechybí například stolní tenis či stolní fotbálek.

Z pohledu skupiny EMTC se jedná o revoluční a zásadní krok, kterým se skupina rozloučila se svojí úspěšnou minulostí a vstupuje do nové, především digitální, éry své existence.

Za to, kam se podařilo skupinu EMTC v posledních 5 letech posunout, je třeba poděkovat zejména jejím investorům, bez jejichž přízně by něco takového, čím aplikace Lipa Land v současné době bezesporu je, nebylo možné vybudovat.

Ačkoliv se zásadní změna v podobě přestěhování do nových prostor zdá jako předem plánovaný krok, který koresponduje s uvedením nového kabátu aplikace Lipa Land na trh, opak je pravdou. Jsou to čistě okolnosti, které vše naplánovaly tak, že změna prostor a uvedení redesignované aplikace Lipa Land na trh spadá téměř do stejného časového okamžiku. Každopádně z obou těchto změn máme obrovskou radost.

Skupina EMTC se tak na vás těší ve svých zbrusu nových prostorech.

