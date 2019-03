Nová šance, jak se dostat před konkurenci? Zvolte průmyslové roboty

Své uplatnění najde průmyslový robot v nejrůznějších podnicích a přináší velké množství výhod. Podle čeho je vybírat a jak to zvládnout s co možná nejlepším výsledkem? To se dozvíte v článku.

Proč se rozhodnout pro průmyslové roboty?

Možná si říkáte, že jde o drahá řešení, která se nemusí vyplatit, ale opak je pravdou. V dnešní době plné moderních technologií a automatizace je výrobna či provoz bez robotů jakousi raritou. Někdy je to výhoda, ale většinou se jedná o nevýhodu. V praxi to totiž většinou nevypadá tak, že robot připraví všechny zaměstnance o práci, ale naopak jim pomůže celý pracovní proces zpříjemnit a udělat bezpečnější a zdraví neškodlivý. Průmysloví kolaborativní roboti se totiž hojně využívají pro práce v nebezpečných podmínkách nebo při manipulaci s látkami potenciálně ohrožujícími lidské zdraví. Zaměstnance a zaměstnavatele tak chrání před dalšími problémy a nepříjemnostmi. V případě provozu s velkou částí robotů navíc nemusíte tak složitě řešit plánování směn při dovolených či nenadálém výpadku zaměstnanců. Většinou to sice bez lidí nejde, ale zapojením robota se může snížit množství pracovních povinností pro jednoho člověka a navíc ubude kousek starostí s papírováním a placením nutných výdajů. Moderní řešení automatizace na více úrovních dnes navíc přináší zcela nové možnosti pro práci s materiály a urychlení často i komplikované výroby o mnoha krocích.

Další velkou výhodou je možnost téměř nekonečné provozní doby, kdy se roboti neunaví a se stále stejnou výkonností pracují bez ohledu na denní dobu. Jedinou nutnou přestávkou je doba vyhrazená pro nezbytný servis, aby vše fungovalo přesně tak, jak má.

Jsou průmysloví roboti vhodní pro vaši firmu?

Spolupráce robotů se hodí do technických, výrobních nebo třeba skladových provozů, kde jsou určité činnosti, které mohou být zautomatizované. Strojová přesnost naprogramovaného robota eliminuje lidskou chybu a přináší stabilní výsledky u rutinních činností. Roboti se vyrábějí v různých variantách v závislosti na zatížení. Mohou tedy pracovat s malými součástkami a přesně je dávat na místo určení nebo naopak přenášet i těžší břemena. Hodně se tedy uplatní například na výrobních linkách, kde je potřeba občas přimontovat něco většího. To, zda je průmyslový robot vhodný pro vaši firmu, je dobré ponechat na posouzení profesionálů. Zkuste se nezávazně zeptat, jak by takováto automatizace mohla pomoci vašemu provozu, a následně pracujte s touto konkrétní odpovědí. Vyhnete se tak mlhavým představám a často chybným odhadům způsobeným nedostatečnou znalostí sortimentu a možností průmyslových robotů. Svět automatizace ukrývá zcela nová zákoutí a přináší další výhody pro fungování většiny společností.

Přizvěte si na pomoc profesionály ve svém oboru

Při volbě správného automatizačního řešení je potřeba počítat s tím, že nejde o úplně jednoduchý proces. Aby všechno správně fungovalo, je nutné jednotlivé procesy perfektně sladit a zkombinovat. Společnost Universal Robots, která se specializuje právě na průmyslové roboty, dokáže nabídnout řešení na míru přesně pro váš podnik. Kromě samotného prodeje robotů nabízí i zaškolení a pravidelný profesionální servis. Stanou se tak vašimi partnery na cestě za rychlejší, efektivnější a přesnější výrobou či chodem provozu. Už jen při pohledu na stránky společnosti zjistíte, kolik velkých a hlavně úspěšných společností využívá toto řešení.