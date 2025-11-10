Nová generace čerpadel hpnext přináší úspory energie

Nová generace tepelných čerpadel STIEBEL ELTRON přináší celoroční komfort. Produkty z řady hpnext zprostředkovávají vytápění, chlazení, přípravu teplé vody a řada LWZ i větrání. Nové modely tepelných čerpadel se snadno přizpůsobí různým typům domácností i jejich specifickým požadavkům. „Nová řada je navržena jako modulární celek, který se přizpůsobí konkrétním podmínkám a potřebám každé domácnosti. Nezáleží na tom, zda žijete v malém domku, bytovém nebo vícegeneračním domě, díky vysoké míře variability a široké škále výkonových variant si z širokého portfolia vybere opravdu každý,“ říká David Šafránek, vedoucí technického oddělení ve společnosti STIEBEL ELTRON.
V souladu s přírodou
Tepelná čerpadla přinášejí nejen dlouhodobé úspory a nezávislost na externích dodavatelích tepla, ale jsou především šetrná k životnímu prostředí. Tepelné čerpadlo lze jednoduše integrovat s fotovoltaikou, čímž může domácnost dosáhnout větší úspory i udržitelnosti.
Nově navržený chladící okruh využívá přírodního chladiva R290 a minimalizuje tak dopady na životní prostředí. R290 je technické označení pro přírodní chladivo, známé také jako čistý propan. Nově se běžně využívá třeba v ledničkách či klimatizacích. „Čerpadla z řady hpnext jsou šetrnější k životnímu prostředí i k účtům za energie. Chladivo R290 se totiž vyznačuje vyšším výkonem i při nízkých teplotách, čímž snižuje nejen emise, ale i náklady na vytápění,“ vysvětluje David Šafránek, vedoucí technického oddělení ve společnosti STIEBEL ELTRON.
Snadná instalace i ovládání
Instalace tepelného čerpadla z řady hpnext je nyní díky snížení hmotnosti a novému konstrukčnímu řešení výrazně jednodušší. Všechny klíčové systémové komponenty jsou jak u vnitřních, tak i u venkovních jednotek zcela integrované a předpřipravené k zapojení, což urychluje montáž a zjednodušuje uvedení do provozu. Čerpadlo lze instalovat na střechu, fasádu nebo na zem vedle budovy. Zároveň se jedná o jednu z nejtišších variant tepelného čerpadla na trhu, což výrazně zvyšuje komfort při každodenním provozu.
Samotné ovládání je snadnější než kdy dřív, kromě displeje na jednotce, lze teplotu regulovat přímo z aplikace v mobilním telefonu. Všechna zařízení z nové řady jsou propojitelná s internetem a umožňují vzdálenou správu i servis. „Ovládání tepelného čerpadla je dnes snadnější a komfortnější než kdy dřív. Požadovanou teplotu si lze pohodlně nastavit přes mobilní telefon, třeba cestou z práce nebo při návratu z dovolené, a užít si příchod do příjemně vytopené domácnosti. V aplikaci je to otázka několika kliknutí,“ uzavírá David Šafránek, dodává technického oddělení ve společnosti STIEBEL ELTRON.
Ještě bezpečnější
S důrazem na maximální účinnost a bezpečnost byla nová generace testována několik sezón v různých prostředích a výkonnostních režimech. Každé tepelné čerpadlo z produktové řady hpnext je vybaveno vícestupňovým bezpečnostním systémem včetně odlučovače plynů, odvzdušňovače, přetlakového ventilu a elektronického monitoringu. Všechny prvky společně zajišťují bezstarostný a spolehlivý provoz a dlouhou životnost jednotky. Celé produktové portfolio je navrženo tak, aby umožnilo bezproblémovou instalaci a provoz ve všech typech objektů nehledě na to, zda se jedná o novostavbu či rekonstruovanou budovu.
Vydavatelem Energie +
je EkoAuto s.r.o. ve spolupráci s MF DNES.