Nepropustili jsme ani jednoho zaměstnance, komentuje Marek Hatlapatka

Všude se stále mluví o pandemii COVID-19, jaké měla tato pandemie dopady na vaši společnost?

Samozřejmě i naši společnost pandemie zasáhla. Nejen, že několik z nás si i přes všechna opatření, které jsme přijímali dříve, než je vyhlásila vláda, covidem osobně prošli, ale i z pohledu businessového. Zajímavé bylo, že při první vlně covidu měli investoři naopak zvýšený apetit a využívali poklesu cen na trhu k dokupování cenných papírů. V té druhé vlně tomu tak už ale nebylo a investoři evidentně začali tvořit rezervu na horší časy.

I přes to jsme však zaujali strategické rozhodnutí, které se nám vyplatilo. Nešli jsme cestou škrtání nákladů, propouštění zaměstnanců nebo zmenšování platů. Právě naopak. Byla to perfektní příležitost pro rozvoj, kdy jsme dostali šanci zase trochu poutéct konkurenci. Covidové období se tak stalo obdobím náborů, rozšiřování týmů a startu expanze poboček.

A co lidské dopady? Jaký měla pandemie vliv na vaše zaměstnance?

Každý to prožíval individuálně. Situaci jsme nebrali na lehkou váhu a vypracovali jsme si již na začátku první vlny svůj vlastní „semafor“, dle kterého jsme přijímali různě „tvrdá“ opatření. Cíl byl jasný, zajistit plnohodnotné fungování firmy za všech okolností. Několik měsíců jsme transformovali provoz celé firmy na režim home office. To je například v IT odvětví naprostý standard, u obchodní firmy se to dělá však těžko. Ze začátku to byla pro většinu lidí osvěžující změna. To se ale přibližně po dvou měsících začalo měnit a významná část lidí už se vyloženě chtěla vrátit do kanceláří, což se následně stalo. Proto jsme udělali všechno pro to, abychom mohli pracovat bezpečně. Od měření teploty, dezinfikování kanceláří, firemních roušek až po zajištění pravidelného testování přímo u nás ve firmě.

Mnoho firem muselo v důsledku pandemie redukovat počty zaměstnanců nebo přistupovat k jinému krácení. Jak jste reagovali vy?

Byli jsme rozhodnutí, že prioritou je zajistit našim lidem pracovní místa a jejich standardní mzdy. Takže jsme nepropustili ani jednoho zaměstnance a ani jsme to neměli v plánu. Slyšel jsem například, že některé firmy, když nepropouštěly, tak dávaly své zaměstnance na překážky na straně zaměstnavatele, kdy pobírali pouze 60 % mzdy, pro nás je něco takového nepředstavitelné. Lidi jsou prioritou a nejcennějším kapitálem, který máme. Proto jsme zachovali jak mzdy, benefity, tak i výkonnostní odměny v obchodu a pololetní a roční odměny pro administrativu.

Jak probíhaly obchodní schůzky a pracovní pohovory v době pandemie?

Pro nás je osobní kontakt s klienty i mezi námi navzájem prioritou. Nicméně jsme se situaci museli přizpůsobit. Meetingy a klientské schůzky se ve většině případů přesunuly do online prostředí. Co se týká pracovních pohovorů, tak ty měly první kola online a v případě postupu do dalších kol jsme se snažili s kandidátem alespoň na chvíli potkat. Je důležité pro nás i pro kandidáta, aby viděl pracovní prostředí firmy, potkal se se svým nadřízeným a celkově měl možnost firmu navnímat. To přes webkameru neuděláte.

Firmy se v důsledku pandemie z velké části přesunuly buď plně nebo alespoň částečně na home office, jak se k režimu home office stavíte vy?

Nalejme si čistého vína. Dlouhodobě to ve firmě našeho typu prostě fungovat nemůže. Naší konkurenční výhodou je především flexibilita. Ta je na kapitálových trzích klíčová. Neustále se něco mění a abyste byli úspěšní, musíte se rychle přizpůsobovat. A to se dělá na dálku špatně. Respektive méně efektivně. My jsme zvyklí neustále pendlovat mezi jednotlivými odděleními, brainstormovat a rychle skupinově rozhodovat. Režim home office je u nás tedy spíše doplňkovým nástrojem.

Jaké pracovní pozice máte teď otevřené?

V náboru jsme nyní velmi aktivní, pracovní pozice si můžete prohlédnout třeba zde. Souvisí to s naší silnou ekonomickou pozicí a chutí dále růst. Jednak neustále posilujeme obchodní týmy, ale potřeba se zvýšila i na asistentských rolích, marketingu, backoffice, účtárně, vlastně všude. Zároveň spolu s managementem společnosti vytváříme i zcela nové pozice, které zde nikdy nebyly, protože se potřeby díky naší expanzi změnily.

Jak u vás probíhá výběrové řízení?

Výběrové řízení je u nás 1–3 kolové, podle obsazované pozice. Kandidáty čeká první kolo s naší náborářkou, kde se probere motivace, základní kompetence. Další kola jsou za účasti manažerů daných oddělení, kde si povídáme už převážně odborně. Kandidáty čekají různé testy od obchodních role play, přes testy v Excelu, testy pracovního chování atd.

CYRRUS se jeví jako hodně specifická společnost. Hledáte mezi sebe také specifické osobnosti?

Rozhodně. U nás jsou důležité jak odborné kompetence, tak někdy i mnohem víc ty osobnostní. Nejsme malá společnost, ale zatím se u nás neprojevují takové ty typické korporátní fenomény. Hierarchická struktura je oproti ostatním společnostem stále hodně plochá, takže znáte všechny ve firmě a máte možnost zasahovat do dění. A to také definuje osobnostní rysy, ke kterým u kandidátů přihlížíme. Máme rádi aktivní, ctižádostivé, energické a loajální lidi, kteří chtějí nad svou prací přemýšlet a pomáhat neustále firmu posouvat.