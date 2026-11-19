Zákazník si vybere kávu, oběd nebo zboží v malé prodejně, ale u pokladny zjistí, že může zaplatit jen hotově. Pokud ji nemá, musí hledat bankomat nebo nákup odložit. Pro obchodníka to může znamenat zbytečně ztracený prodej. A právě proto dnes možnost platit kartou není jen příjemným bonusem, ale důležitou součástí zákaznické zkušenosti.
Způsob, jakým nakupujeme, se mění. Lidé jsou zvyklí platit kartou, mobilem nebo hodinkami a stejnou možnost očekávají nejen v supermarketech, ale i v kavárnách, malých obchodech nebo u poskytovatelů služeb. Osm z deseti Čechů chce v kamenných prodejnách platit digitálně. Nabídnout zákazníkům jejich oblíbený způsob placení tak může být pro podnikatele stejně důležité jako dobrý produkt nebo vstřícná obsluha.
Platba kartou může rozhodnout o dokončení nákupu
Nejde přitom jen o pohodlí. Každému třetímu podnikateli (33 %) se po zavedení plateb kartou zvýšily tržby. Když zákazník nemusí přemýšlet, jestli má dost hotovosti, může nákup dokončit rovnou. A pokud kartou zaplatit nemůže? Téměř každý čtvrtý Čech by raději nakoupil jinde a každý desátý by nákup odložil. Pro menší provozovny, kde záleží na každé návštěvě, to může být podstatný rozdíl.
Přijímání karet může pomoci i s důvěryhodností. Více než polovina Čechů uvádí, že na ně e-shop nebo prodejna s logem Visa působí důvěryhodněji. Samotná možnost platby kartou samozřejmě nenahradí kvalitní službu, může ale přispět k tomu, aby zákazník vnímal nákup jako jednoduchý a bezproblémový.
A pak jsou tu návštěvníci ze zahraničí. Turista, který se zastaví na oběd, koupí si suvenýr nebo využije místní službu, nemusí mít české koruny v hotovosti. Přijímání karet Visa umožňuje obchodníkům obsloužit i držitele karet vydaných v jiných zemích. Celosvětově je vydáno více než pět miliard karet Visa. Pro podniky v turistických oblastech, ale i pro provozovny, kam přicházejí zahraniční zákazníci, je to další příležitost, jak jim nákup usnadnit.
Začít s bezhotovostními platbami přitom nemusí být složité. Program Česko platí kartou pomáhá českým podnikatelům vyzkoušet si přijímání digitálních plateb jednoduše a bez zbytečných bariér. Ať už provozují kavárnu, malý obchod nebo nabízejí řemeslné služby, mohou tak zákazníkům dát na výběr a současně podpořit své podnikání. Více informací o programu a zapojených poskytovatelích najdou na www.ceskoplatikartou.cz.
Zdroje:
Response Now, září 2026, N = 501 podnikatelů, živnostníků a OSVČ.
Ipsos Instant Research pro Visa, září 2025, N = 1 000 respondentů.
Ipsos Instant Research pro Visa, říjen 2026, N = 1 000 respondentů.
Visa, celosvětový počet vydaných karet Visa k říjnu 2026: více než 5 miliard.