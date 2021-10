Nepravidelná slovesa v angličtině

Chcete se dobře naučit anglicky, ale stále se na něčem zasekáváte? To nevadí, dnes si ukážeme, jak na jednu z nejdůležitějších kapitol v angličtině vůbec, a to nepravidelná slovesa. Nevíte, co to je? Nevadí, vysvětlíme vám je a ukážeme na 2 příkladech.