Neobyčejné bydlení přímo v Praze: Tudorovské sídlo je na prodej

Exkluzivní vila. Slovní spojení, které najdete u každého druhého inzerátu na honosný dům. V tomto případě je ale tato fráze opravdu namístě. V klidné části pražských Starých Kyjí otevřete vchodové dveře a ocitnete se nejen v jiném čase, ale i místě – v dávných dobách anglického krále Jindřicha VIII.

Každý detail interiéru vily je pečlivě promyšlen a propracován tak, abyste se cítili jako ve svém tudorovském sídle. Zavřete oči a představte si, jak si čtete v posezení velkolepého vitrážového okna a na knížku vám dopadá světlo zvenčí obarvené jedním z barevných skel. Jako v pohádce!

Nevšední dům, kde se proháněl i bílý lev

Nadstandardní třípodlažní vila, jakou jen tak někdo nemá, nabízí ze svých třech teras panoramatický výhled na střechy okolních vil a do zeleně. Přímo ze spodní terasy vejdete do pěstěné zahrady. Terasy i zahrada jsou zabezpečené, současní majitelé zde totiž chovali nevšední domácí mazlíčky – velké kočkovité šelmy, dokonce i bílého lva. Pokud i vy máte, nebo si plánujete pořídit větší kočičku, zázemí pro ni je připraveno.

Honosná vila se prodává kompletně zařízena, vše je zde nadstandardní a výjimečné. Tmavé autentické podlahy z dubového masivu, stylová keramická dlažba v koupelnách, vitrážová okna, na míru vyráběné litinové radiátory, kování u oken, schodů a dveří z rukou talentovaných uměleckých kovářů… Vše je dokonale promyšlené, aby každý detail podtrhoval celkové pojetí interiéru.

Můj dům, můj hrad

Najdete zde dvě velké ložnice, jedna z nich má svou šatnu a prostornou koupelnu s měděnou vanou a umyvadlem, které byly zhotoveny na zakázku v USA. Druhá ložnice je vybavena šatní skříní na míru a en-suite designovou koupelnou. Domu vévodí velkolepý obývací pokoj s kuchyňským koutem, jídelnou a otočným krbem, který zajistí útulné teplo domova i při těch největších mrazech.

Pro vaše pohodlí zde nechybí sauna a vnitřní bazén. V každé roční době tak budete mít své vlastní wellness přímo u vás doma. Myslelo se zde také na bezpečí vás, vaší rodiny i majetku – samozřejmostí je bezpečnostní systém, laserová čidla a trezory. Vila disponuje také zimní zahradou, pracovnou, půdním prostorem, technickou místností, prostorným suterénem a garáží.

U sebe doma tak najdete vše, co k pohodovému životu potřebujete. Ale i okolí domu vám má co nabídnout. Ráno si můžete jít zaběhat k blízkému Kyjskému rybníku, odpoledne se setkat s přáteli a zahrát si v Golf Resort Black Bridge… S centrem Prahy nadosah, co více si přát?

Také vás tudorovská vila okouzlila? Může být vaše! Nenechte si ujít jedinečnou šanci. Ozvěte se realitním makléřům z kanceláře OSMITZ IZERA Reality s.r.o. a domluvte si prohlídku ještě dnes!

Více informací, ale i videoprohlídku domu a virtuální 3D prohlídku najdete na www.osmitz-izera.cz.