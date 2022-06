Není konference, jako konference – i na místě záleží

Právě toto spojení Vám nabízí luxusní hotel KINGS COURT, usazený přímo v historickém srdci Prahy. Právě tento hotel vám nabízí vše, co potřebujete od pořadatele vámi pořádané konference.

S pořádáním konferencí byste se měli vždy obrátit na profesionály. Konference je vizitka vaší společnosti, přenáší vaše vize a sdělení na účastníky, kteří od účasti na ní mají velká očekávání. Investují do ní svůj volný čas a často nemalé finance. Za to si chtějí odnést nejenom očekávané informace nebo kontakty, ale i prožitek z času stráveného na profesionálně připraveném místě se 100% zázemím.

Navíc nemusí jít vždy pouze o konferenci, může jít o obchodní snídani, oběd nebo večeři, firemní večírek či rodinnou oslavu. Díky našim zkušenostem si poradíme jak se společností 150 lidí nebo s komorní skupinkou o 10 lidech.

Hotel byl otevřený na podzim roku 2009 a před 2 lety prošel kompletní rekonstrukcí tak, aby se připravil na další desetiletí péče o své klienty. Náš hotel není závislý na rozhodování nadnárodních společností, je ve vlastnictví české firmy, která věci dělá tak, aby její klienti, tedy Vy, byli spokojení.

Zveme vás na setkání s Prahou, historií, současností a s novým životním stylem

Pokud nemáte zkušenosti s pořádáním konference, budete muset řešit rovnici o mnoha neznámých. Pokud využijete služeb profesionálů, rovnici vyřešíte bez větších problémů a celkový výsledek bude, jako ve škole, na jedničku.

Dostupnost a umístění je jenom začátek

Kde najít lepší místo než v historickém centru Prahy, přímo u stanice metra naproti OC Palladium.

Exkluzivní a impozantní prostory

To není pozlátko, to je to, co váš stávající nebo budoucí zákazník nebo obchodní partner vnímá jen tak mimoděk a co ovlivní jeho myšlení hned od začátku. Je to první dojem, který dokáže vše buď dobře nastartovat, nebo rychle ukončit.

Hotel nabízí flexibilní pracovní prostředí pro vaši konferenci nebo seminář. Historický sál Franz Josef dodá eleganci a styl větší akci, zatímco salonek Executive Suite je naopak perfektním místem pro soukromá jednání nebo MAJESTY Lounge pro netradiční obchodní snídani v designovém prostoru až pro 30 lidí.

Koho si pozvete, záleží na vás, na nás je, abychom se o něj postarali a hýčkali ho, tak jako hýčkáme své klienty např. v našich SPA KINGS COURT.

Osobní přístup

Význam tohoto slovního spojení pro nás není klišé, které by se bezmyšlenkovitým opakováním a podbízením stalo pouhou frází. Pro nás je to přístup jak k jednotlivci, tak i ke skupině, je to o respektu a porozumění.

Vybavení a variabilita

Naše multifunkční prostory jsou vybaveny tou nejmodernější audio a video technikou a wifi připojením na internet.

Podle počtu účastníků a způsobů prezentace budete mít prostory pro konferenci nebo seminář uspořádané tak, aby poskytly možnost efektivního a příjemného pobytu. Lze se vám přizpůsobit ve variacích Vám známých jako theatre, classroom, U-shape, geneve, cabaret, banquet coctail nebo reception.

Luxusní menu

Co by to bylo za akci, pokud byste nedokázali pozvaným osobám nabídnout vedle odborného obsahu a příjemného prostředí také uspokojení jejich dalších významných smyslů. Ano, i to je jedno z velkých očekávání – doprovodné občerstvení. Je na vás jakou formou, rauty umíme připravovat opravdu exkluzivní.

Naše hotelová restaurace servíruje pokrmy tvořené s láskou v moderně laděném interiéru. Celoročně se navíc u nás můžete posadit na terase a vychutnat si krásný výhled na náměstí Republiky.

Profesionální průvodce

Není to jen námi přidělená osoba, která se má o vás postarat, je to profesionální event manager, který je s vámi v kontaktu od prvního plánování, přes průběh až po ukončení a následné zhodnocení a přijímání zpětné vazby, aby každou další akci posunul o úroveň výše a vy se mohli těšit při další konferenci neb semináři na nové zážitky.

Spojte se s námi a my vám pomůžeme vyřešit tu vaši rovnici, výsledek bude vždy správný.

Účastníci seminářů a konferencí si navíc mohou vybrat ze 138 pokojů a apartmá. Odpočinou si tak po cestě, ráno se vzbudí plni energie díky spánku na luxusních postelích a naberou síly na účast na vašich nabytých programech.

Vítejte u nás, vítejte v Hotelu KINGS COURT.