Nenechávejte své myšlenkové mapy nečinně ležet!

V šuplíku, v šanonu, nebo dokonce v koši? I kdyby byla myšlenková mapa v elektronické podobě někde v počítačovém úložišti, podíváte se na ni ještě někdy? Asi ne, že? Přitom by vám mohla pomáhat s dalšími rozhodnutími, dalšími prezentacemi či dalšími schůzkami. Co budete dělat zítra, téměř jistě bude nějak souviset s tím, co děláte dnes.

Když začínáte každou novou myšlenkovou mapu na čistém papíře nebo prázdné obrazovce, berete na sebe vždy znovu všechnu těžkou duševní práci, abyste dali dohromady všechna relevantní témata. Vždy znovu musíte namáhat paměť a přemýšlet, jestli jste na něco nezapomněli. Přitom jste ale možná polovinu, možná tři čtvrtiny práce už odvedli při tvorbě předcházejících map. Vytahovat je ale všechny z šuplíku a jednu po druhé prohlížet, to už je rychlejší vše vymyslet znovu. To ale znamená zbytečně ztrácet čas, který už jste jednou vynaložili, a ještě se vystavovat riziku, že na něco zapomenete.



Software pro myšlenkové mapy vám usnadní práci

Naštěstí pro vás je tu software ContexMinds se kterým vás naučíme pracovat. Když tvoříte myšlenkovou mapu v ContextMinds, program prohledává všechny uložené mapy od vás i vašich kolegů a navrhuje vám témata, jednotlivé „bubliny“, které se týkají vašeho aktuálního problému. Připomene vám souvislosti, které tak nemusíte lovit v paměti, ale jen vybrat ty, které jsou momentálně důležité.

ContextMinds vám navrhováním souvisejících témat z existujících map vás i vašich kolegů šetří čas i úsilí. Jednotlivé koncepty nemusíte lovit z paměti, jen je přetahujete z nabídky do mapy.

Rychle a bez námahy tak vytvoříte základ mapy z toho, co už se dříve probralo, prezentovalo či naplánovalo, a veškerou energii můžete věnovat na nová témata a myšlenky či připojování nových souvislostí.

Samotný přehled vytvořený z existujících témat poslouží jako ideální zdroj informací či znalostní báze. Z návrhů vyberete témata, která vás zajímají, a ContextMinds je propojí do mapy podle toho, jak spolu souvisejí, a načte k nim veškeré poznámky od vás i od kolegů.

Ke každému tématu si můžete připojovat poznámky či odkazy, které jsou pak dostupné v každé mapě, kde se téma vyskytne.

Bubliny s tématy a propojení mezi nimi si můžete kreslit zcela volně, skoro jako s tužkou na papíře.

Můžete tvořit nejen myšlenkové mapy pro utřídění myšlenek, ale i komplexnější pojmové mapy, detailně vysvětlující problém, postup či řešení. Na webináři se dozvíte, jak na to.

Jak to vypadá v praxi?

Níže je jednoduchá případová studie. Projektový manažer Miroslav Rozmarný ve firmě KetoHub si připravuje podklad pro schůzku, kde se mají domluvit konkrétní kroky k propagaci nového produktu KetoHub Sporty Tyčinka. V ContextMinds Workspace firmy KetoHub už je uložená mapa produktů, kterou vytvořil produktový manažer, mapa témat propagace vytvořená copywriterkou Pavlou Novákovou a mapa aktuálního týmu, kterou si vytvořil sám pan Rozmarný. Všechny mapy najdete na obrázku níže.

Pan Rozmarný si teď do nové mapy pro přípravu schůzky přidá jako první témata KetoHub Sporty Tyčinka a její propagace a k němu témata Kanály a Cílení – protože to je to, co plánuje na schůzce rozebírat. Podívá se do nabídky Související témata. Najde tam například Internetová reklama a E-mail marketing, které ContextMinds dohledal z mapy Tým a Blog o zdravém životním stylu, který je z mapy Témata propagace. Natáhne si je do své přípravy na schůzku jako podtémata ke Kanály, a spolu s nimi i příslušné členy týmu, kteří mu teď rovněž „vyskočí“ v návrzích mezi souvisejícími tématy.



V seznamu souvisejících témat vidí i související názvy článků z blogu – přetáhne si do své mapy jeden, co se týká sportu a přijde mu relevantní. Při tom ho napadne doplnit blog o článek přímo o nové tyčince. Podobně při rozvádění tématu cílení nakoukne do nabídky souvisejících témat, přirozeně ho napadne oslovení stávajících zákazníků kupujících KetoHub Sporty Drink (který se dohledal z mapy produktů) a přetáhne si ho do mapy.



Aby byly podklady ke schůzce kompletní, připojí z nabídky souvisejících témat ještě téma Pro sportovce. Na další dohledaná související témata už se může podívat spolu s kolegy přímo na schůzce a podle potřeby mapu doplňovat a upravovat. Všimněte si, že v mapě ke schůzce je z celkem 16 témat (bublin) pouze 5 témat nově vytvořených – červené Kanály, Cílení, Stávající zákazníci a Nový článek o tyčince a fialové ústřední téma Propagace tyčinky.



Všechna ostatní témata panu Rozmarnému ContextMinds postupně dohledával a navrhoval ze tří jiných existujících map a pan Rozmarný z nich jen vybíral to, co se mu hodilo.