Největší bezpečnostní dírou ve firemních sítích bývají zaměstnanci

Firemní síť je naprosto klíčovou součástí každé firmy. Pokud není dobře zabezpečená, počítejte s tím, že vás bude čekat celá řada problémů. Co pro to můžete vy, jako správce, vůbec udělat?

Co proti tomu dělat?

Nejjednodušší, co můžete udělat, je přesvědčit ostatní zaměstnance ve vaší firmě, aby se chovali zodpovědně. To platí především o nechvalně známých heslech na obrazovkách. Heslo napsané na obrazovce má snad každý druhý zaměstnanec v každé firmě. Na první pohled se to může zdát jako nepodstatná prkotina, přitom se jedná o obrovskou bezpečnostní díru.

Pokud by někdo opravdu chtěl vaší firmě ublížit a podařilo by se mu dostat dovnitř, bylo by pro něj snadné nahrát do sítě škodlivý kód. Aby se takovýmto situacím zabránilo, používají se u zaměstnanců restrikce v právech přístupu a upravování souborů, ani to ale mnohdy nemusí stačit.

Důležitá je zodpovědnost

Důležité proto je, aby byl každé zaměstnanec ve vaší firmě zodpovědný. Je dobré jim čas od času připomenout, aby neklikali na podezřelé odkazy, nebo aby si pokud možno zapsali přístupová hesla do hlavy, nikoliv na papír na obrazovce. V případě, že ho zapomenou, je vždy poměrně jednoduché heslo obnovit. Takže tohle určitě není žádný velký problém.

Jestliže ale ve vaší firmě žádného správce sítě nemáte, pak není nic jednoduššího, než se na něho obrátit. Například na firmu JiSit. Ta nabízí rozsáhlé IT služby, které zahrnují správu a návrh sítí. ICT služby jsou poskytovány tak, aby se předcházelo zbytečným problémům v síti už v samotném zárodku. V JiSit proto dvají na kvalitu ICT vybavení i jejich samotného nastavení. Všechny služby i hardware přitom můžete mít za velice nízkou cenu v podobě paušální platby. Pokud si tedy nemůžete dovolit platit za nový hardware, JiSit je tou nejlepší volbou.