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Nejlepší zaměstnanecké benefity pro podzim

Komerční sdělení

Nejlepší zaměstnanecké benefity pro podzim | foto: ČTK

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

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Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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Srpen není pro HR jen obdobím dovolených. Je také vhodným momentem podívat se na zaměstnanecké benefity před začátkem posledního kvartálu roku. Které lidé skutečně využívají? Odpovídají jejich aktuálním potřebám? A je rozpočet nastavený tak, aby firma z benefitů vytěžila maximum?

Dobrá benefitní strategie na Q4 totiž neznamená přidat další položky do seznamu. Důležitější je nabídnout zaměstnancům benefity, které mají reálnou hodnotu, dát jim možnost volby a nezapomenout jejich výhody správně komunikovat.

Nejlepší zaměstnanecké benefity? Rozhoduje i možnost volby

Výzkum agentury Ipsos pro Pluxee z dubna 2026 ukazuje, že 74 % zaměstnanců považuje za důležité vybírat si benefity podle své aktuální životní situace. Méně než 10 % zaměstnanců benefity vůbec nevyužívá a důvodem může být například složité čerpání, nevhodně nastavená nabídka nebo nedostatečná komunikace.

Pro firmy je to důležitá zpráva. Místo hledání jednoho univerzálně nejlepšího benefitu se vyplatí vytvořit mix, ze kterého si mohou zaměstnanci zvolit podle svých priorit.

Na které benefity se zaměřit na podzim?

Stabilním základem zůstává příspěvek na stravování, který má pro zaměstnance praktické využití během celého pracovního roku. V roce 2026 je při splnění zákonných podmínek příspěvek na stravování u zaměstnance osvobozen od daně do výše 129,50 Kč za směnu.

S podzimem dává smysl věnovat větší pozornost také zdraví a regeneraci, například zdravotní péči, sportu nebo wellness. Třetí oblastí jsou volnočasové benefity, které mohou zaměstnanci využít na rekreaci, kulturu, sport nebo další aktivity podle vlastních preferencí.

Přehled možností, od stravování a sick days přes flexibilní pracovní podmínky až po Cafeterii, nabízí také aktuální průvodce Nejlepší zaměstnanecké benefity pro rok 2026.

Jak připravit benefitní strategii na Q4?

Než začnete plánovat nový rozpočet, vyplatí se udělat krátký audit současného systému:

  • Zkontrolujte čerpání. Které benefity zaměstnanci využívají a které zůstávají stranou?
  • Zeptejte se zaměstnanců. Preference se liší podle věku, životní situace i pracovního režimu.
  • Dejte lidem možnost volby. Flexibilní systém benefitů umožňuje nastavit společný rozpočet, ale zaměstnancům ponechat prostor rozhodnout se podle vlastních potřeb.
  • Komunikujte konkrétně. Zaměstnanci by měli vědět, co mohou využít, kde, za jakých podmínek a do kdy.

Právě flexibilní řešení, jako je Pluxee Cafeteria, zároveň umožňuje zaměstnavatelům sledovat čerpání a pracovat s reportingem, což může HR usnadnit další plánování benefitního rozpočtu.

Nezapomeňte na daňové limity

Součástí plánování Q4 by měla být také kontrola legislativních limitů. Pro rok 2026 činí u zaměstnance roční limit pro osvobození vybraných nepeněžních zdravotních benefitů 48 967 Kč, zatímco u vybraných benefitů na rekreaci, sport, kulturu a další zákonem stanovené oblasti jde o 24 483,50 Kč. Vždy je nutné splnit zákonné podmínky.

Nejlepší benefitní strategie není ta nejrozsáhlejší, ale ta, která odpovídá lidem i možnostem firmy. Využijte Q4 k tomu, abyste nabídku zjednodušili, lépe ji komunikovali a připravili dobrý základ pro další rok.

Chcete nastavit zaměstnanecké benefity, které dávají smysl vašim lidem i rozpočtu? Získejte maximum z benefitů s Pluxee a kontaktujte nás pro řešení na míru.

Zdroje:

  • Pluxee: Co ovlivňuje výběr benefitů v Česku 2026 – data z výzkumu Ipsos pro Pluxee
  • Pluxee: Nejlepší zaměstnanecké benefity pro rok 2026
  • Pluxee: Cafeteria – efektivní správa benefitů
  • Finanční správa ČR: Obecné informace pro zaměstnance a zaměstnavatele – daň z příjmů

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