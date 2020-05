Nedaří se vám hledání nové práce?

7:00 , aktualizováno 7:00 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Ať už jste se rozhodli svoji předchozí pracovní pozici opustit dobrovolně, anebo jste o práci přišli z jakéhokoliv jiného důvodu, je rozhodně žádoucí si co nejdříve najít nové místo jinde. Říkáte, že se vám to nedaří? Nebojte se, my vám poradíme, jak na to.