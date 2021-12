Necháváte vše na poslední chvíli? I nákup vánočních dárků?

Pokud patříte k těm, kteří nechávají vše na poslední chvíli, možná jste se teprve teď zastavili a zjistili jste, že Vánoce jsou za rohem a vy ještě nemáte všechny dárky. Co s tím? Času je málo, ale řada e-shopů je připravena i na opozdilce a dárky vám z nich dodají do Vánoc. Máte tedy na výběr – buď můžete rychle vyrazit do obchodního centra a vystát si nejednu dlouhou frontu, nebo vyřídit nákupy on-line z pohodlí domova a u toho ještě stihnout nějaký ten plech cukroví.