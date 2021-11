Necháš se zmlátit obuškem? Zažij boj za svobodu na vlastní kůži

Dnes je 17. listopadu 1989 a na Albertově se koná vzpomínka na 50. výročí uzavření českých vysokých škol nacisty. Má se tady sejít několik stovek lidí k uctění památky Jana Opletala. Ve vzduchu však visí ještě jiný záměr shromáždění. Proslýchá se, že se akce využije k hlasitému vyjádření nespokojenosti se současnou společenskou situací a k volání po změně. Pojď s námi na Albertov.

Přesně těmito větami začíná virtuální průvod, který vás provede cestou, kterou šli před více než třiceti lety studenti. Stačí jít na web www.krokykesvobode.cz a díky symbolickým sedmnácti zastavením se dozvíte nejen, jak to celé začalo, ale i to, jakou roli hrál na demonstraci herec Josef Kemr, nebo proč se zpívala právě píseň Ach synku, synku.

Virtuální průvod i Zpráva pro budoucnost

Heslo Svoboda není samozřejmost nabývá dvaatřicet let po sametové revoluci na významu. Mobilní operátor O2 pod tímto názvem rozjel před lety dlouhodobý edukativní projekt, který zábavnou formou a aktivně seznamuje s totalitními milníky našich dějin. Letos si přímo k 17. listopadu připravil výše zmíněný virtuální průvod, který si může každý projít v bezpečí svého doma.

Pro ty, kteří by chtěli ale na den státního svátku vyrazit přece jen ven, připomene události listopadu 1989 i Festival svobody. Uvidíme se na místě, kde to všechno začalo? Přijďte 17. listopadu na Václavské náměstí na Koncert pro budoucnost a pošlete svou Zprávu pro budoucnost.

„Na minutu se zastavit a představit si, kým chceme za 365 dnů být nebo co bychom jako jednotlivci a občané České republiky mohli udělat pro to, aby byla naše společnost lepší. Právě to je poselství naší výzvy Zpráva pro budoucnost. Pošlete SMS s vlastním vzkazem na symbolické telefonní číslo a my vám ji za rok pošleme zpět,“ vysvětluje Zprávu pro budoucnost marketingový ředitel O 2 David Daneš a dodává: „SMS zprávu si mohou poslat zákaznici všech operátorů, účtována je podle jejich tarifu.” SMS brána se otevře o půlnoci 17. listopadu a své vzkazy může každý zasílat na telefonní číslo 720 011 017.

Start Koncertu pro budoucnost je plánován na 16.30. Na pódiu se až do 22.00 budou střídat desítky umělců a řečníků. Na Václavském náměstí vystoupí irský hudebník Glen Hansard, zpěvačky Aneta Langerová, Iva Bittová či Jana Kirschner.