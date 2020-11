Nebezpečí z domu: Hrozí i vašemu počítači nebezpečný útok?

Online svět je nebezpečné místo. Při troše nepozornosti můžete přijít o peníze i o celou svoji online identitu. Nebo vás bude někdo sledovat, což je ještě děsivější. Podle posledních informací se totiž častým terčem útočníků mohou stát internetové videokonference.

Snadný terč pro útočníky

Není se čemu divit. V podstatě ze dne na den přešel celý svět do internetového prostoru. Útočníkům se tak dostalo mnohem většího množství terčů, než je běžně dostupné. Některé uživatele je navíc mnohem jednodušší napadnout. Podle zjištění celé řady bezpečnostních společností totiž většina lidí pracujících na home office využívá osobní počítač, nikoliv pracovní.

To může být nejen během videokonference, ale i při běžné práci poměrně nebezpečné. Nedá se sice říct, že by drtivá většina firem dbala na maximální zabezpečení svých počítačů a dat, oproti komunikaci napříč internetem jsou ale zařízení v mnohem větším bezpečí v interní LAN síti. Také jsou pod drobnohledem IT oddělení, které může případně zasáhnout.

Nebezpečí hrozí z domu

Videokonference/pronájem i běžná práce na počítači z domu tak může být mnohem větším rizikem než kdy dřív. Narychlo zřízené připojení na dálku totiž není natolik bezpečné, aby odradilo případné útočníky. A nepomáhá tomu ani nízké zabezpečení domácích sítí, které často spoléhá na firewall a antivirus integrovaný přímo v operačních systémech.

