Naučte se jíst pravidelně

Může se zdát, že jde tak trochu o bezvýchodnou situaci, jelikož více času asi těžko najdete. Ve všem vám však snadno pomůže krabičková dieta.

Pravidelná snídaně bez výmluv

Patříte také mezi lidi, kteří se nestíhají nasnídat? Díky krabičkové dietě už to hrozit nebude. Už se nebudete muset nikdy vymlouvat, že se nestíháte nasnídat. Výmluvy se nedotknou ani oběda, večeře či svačiny. Pomocí diety v krabičkách si totiž snadno vytvoříte pravidelné stravovací návyky. Jak samotný název napovídá, tak krabičková dieta je takové „krabičkování“ jídla na celý den předem. Přísun zdravého a dietního jídla tak budete mít od rána až do večera.

Snadné hubnutí

Pravidelné a vyvážené stravování je významným přínosem nejen pro zdraví, ale i hubnutí. Chcete-li zhubnout, pak je krabičková dieta správnou volbou. Výhodou krabičkové stravy je, že vás nepřekvapí hlad, jelikož budete vždy předem připraveni. Díky tomu se vyvarujete rychlému občerstvení, které vždy přidá nějaké to kilo navíc. Reálně můžete zhubnout 5 – 7 kg za měsíc, a to bez hladovění.

Až k vám domů

Krabičkovou dietu si můžete připravovat doma, avšak při nedostatku času to není to pravé ořechové. Do celkového času přípravy je totiž třeba také zahrnout nakupování, vaření a hledání receptů. Avšak lze se tomu snadno vyhnout. Na trhu existuje řada firem, které nabízejí krabičkovou dietu s dovozem až k vám domů. Zdravý jídelníček je sestavován nutričními specialisty, kteří vám sestaví vyvážená dietní jídla s dostatečnou energetickou hodnotou. Navíc pokud nechcete hubnout, ale jen jíst zdravě, tak máte možnost si vybrat si krabičku s vyšší energetickou hodnotou.

Jídelníčky jsou vždy sestaveny nutričním specialistou a mají nastavený přesný poměř bílkovin, sacharidů a tuků.